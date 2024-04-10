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        Haberler Televizyon Serenay Sarıkaya, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

        Serenay Sarıkaya, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

        Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile olan ilişkileri hakkında uzun süre sessiz kalmıştı. Sarıkaya, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 00:26 Güncelleme: 10.04.2024 - 00:27
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        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
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        Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Hem Sarıkaya hem de Demir, birliktelikleriyle ilgili uzun süre sessiz kaldı. Hiç birlikte de görüntülenmemişlerdi.

        MİLANO'YA GİTMİŞLERDİ

        Pazar günü Milano tatilinden dönen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, İstanbul Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde ilk kez görüntülendi.

        Gazetecileri fark eden ikili, havaalanından 15 dakika arayla çıktı.

        İLK AÇIKLAMA

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        Serenay Sarıkaya, birlikte görüntülenmelerinden olsa gerek, ilişkilerini artık saklamanın bir anlamı kalmadığını düşünerek kısa da olsa bir açıklama yaptı.

        GÜZELLİK MERKEZİ ÇIKIŞI KONUŞTU

        Serenay Sarıkaya'nın terlikleri dikkat çekti.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya, bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendikten sonra Mert Demir ile olan ilişkisi hakkında şunları söyledi; "Güzel gidiyor, her şey yolunda. Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim."

        Havaalanında yakalandılar
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        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir

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