Dünyanın çalışan en yaşlı modeli: Carmen Dell'Orefice

Bir röportajında "40 yaşıma geldiğimde 40 yaşındaydım. 20 yaşında olmak istemedim. Her zaman işimi yaptım. İşte tam da bu yüzden kamera karşısına geçmek her zaman harika bir duygu olmuştur" dedi.

Ve sadece birkaç yıl içinde yeniden moda dergilerinin kapaklarını süslemeye başladı. 92 yaşındaki model o zamandan beri çok çalışıyor, dergilerde, reklam kampanyalarında yer alıyor ve hatta çeşitli markalar için podyuma çıkıyor.