Dünyanın çalışan en yaşlı modeli: Carmen Dell'Orefice
ABD'li model ve oyuncu Carmen Dell'Orefice, 92 yaşında podyumda yürüyerek yaşın sadece bir rakamdan ibaret olduğunu kanıtlıyor. 13 yaşında keşfedilen Dell'Orefice, dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
- 1
'Model' kelimesini duyduğunuzda aklınıza gelen ilk ne geliyor? Büyük olasılıkla genç, uzun boylu, inanılmaz derecede fotojenik ve düzgün fizikli biri... Ancak bu durum şu soru sorduruyor: Sadece genç insanlar mı güzel kabul ediliyor? 40, 50, 70 yaşlarından sonra ne oluyor?
- 2
Neyse ki, podyumlarda veya moda dergilerinde bu gibi güzellik standartları artık yıkılmış durumda. ABD'li model ve oyuncu Carmen Dell'Orefice de güzellik kalıplarını yıkan isimlerden.
- 3
92 yaşında olan Dell'Orefice çalışan en yaşlı model olarak kabul ediliyor. Henüz 13 yaşındayken bir otobüste keşfedilen Carmen ilerleyen yaşına rağmen podyumlarda, moda dergilerinde boy gösteriyor. Peki 'zarafetin tanımı' olarak gösterilen modelin kariyeri nasıl başladı?
-
- 4
Carmen Dell'Orefice henüz 13 yaşındayken bale dersine gitmek için bindiği otobüste fotoğrafçı Herman Landschoff'un eşi tarafından keşfedildi. Deneme fotoğrafları çekilen Dell'Orefice, ilk zamanlar umduğunu bulamadı. Ancak iki yıl sonra fotoğrafçı Erwin Blumenfeld'in favori modeli haline geldi.
- 5
Ne yazık ki modellikten kazandığı para, ailenin geçimini sağlamaya yetmedi. Maddi açıdan zor durumda kalan Carmen ile annesi bir yandan da terzilik yaptı. Öyle ki maddi durumu nedeniyle genç model o kadar yetersiz besleniyordu ki fotoğrafçılar elbiselerini arkadan iğnelemek ve hatta kıvrımlarını kağıt mendille doldurmak zorunda kalıyorlardı.
- 6
Carmen, otobüs biletinden tasarruf etmek için, modelliğe patenle gidiyordu. Sonunda model, sıkı çalışmanın karşılığını aldı ve Ekim 1947'de Vogue'un kapağında yer aldı. Kısa süre içinde birçok fotoğrafçının gözdesi haline geldi ve Vanity Fair ve Harper's Baazar gibi dergiler tarafından paylaşılamadı.
-
- 7
İki evlilik yapıp boşanma sürecinden geçen Carmen 1970'lerin sonlarına doğru bir kez daha kendisini mali açıdan zor durumda buldu. Bunun üzerine sektördeki yaygın 'yaş ayrımcılığı'na rağmen modelliğe dönmek için mükemmel bir zaman olduğuna karar verdi. Herkes daha genç görünmeye çalışırken Carmen yaşını sevgiyle kucakladı.
- 8
Bir röportajında "40 yaşıma geldiğimde 40 yaşındaydım. 20 yaşında olmak istemedim. Her zaman işimi yaptım. İşte tam da bu yüzden kamera karşısına geçmek her zaman harika bir duygu olmuştur" dedi.
Ve sadece birkaç yıl içinde yeniden moda dergilerinin kapaklarını süslemeye başladı. 92 yaşındaki model o zamandan beri çok çalışıyor, dergilerde, reklam kampanyalarında yer alıyor ve hatta çeşitli markalar için podyuma çıkıyor.
- 9
"Erkekler ve kadınlar kendilerine özen göstermeli ve kendilerini sevmelidir" diyen Carmen sırrını şöyle açıklıyor:
"Güzelliği korumanın sırlarından biri, bir bebek için ne yapıyorsanız onu yapmak, güzelliği bebek gibi sevgiyle beslemek ve büyütmektir. Kendimize karşı yapmamız gereken de bu. Kendimizi beslemek, kendimizi sevmek ve pozitif enerji vermek."
*Haberin görselleri Shutterstock, DepoPhotos, AP ve Reuters'tan servis edilmiştir.
-