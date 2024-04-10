Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!

"YÜZDÜKÇE YÜZMEK İSTİYORUM"

Denize girmek için sahile gelen Bilal Kotan, "Bugün hava çok güzel, sabahları her gün gelirim. Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Yaz aylarına doğru daha da kalabalık olur. Deniz suyu ısındı sayılır. Antalya'nın denizini çok beğeniyorum. Yüzdükçe yüzmek istiyorum" dedi.