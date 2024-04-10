Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
Ege ve Akdeniz sahillerine, bayram tatiliyle birlikte adeta yaz geldi. Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, bayramın ilk günü sahillerde yoğunluk oluştu. Marmaris, Datça, Ortaca, Ula ve Fethiyedeki oteller, Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla sezonu açtı. Antalya'da vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı
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Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Bodrum'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceyi gösterirken, başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluştu.
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TATİLCİLER DENİZE GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre bazı tatilciler denize girerken, bazıları şezlonga uzanarak kitap okuyup, güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler de su sporları yaparak keyifli anlar yaşadı.
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EGE'NİN İNCİLERİ SEZONU AÇTI
AA'da yer alan habere göre Ege'nin incileri Bodrum, Marmaris, Datça, Ortaca, Ula ve Fethiyedeki oteller, Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla sezonu açtı.
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YATLAR TURİZME CANLILIK KATTI
Maviyle yeşilin kucaklaştığı Muğla'nın koylarında mavi turlarda, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla'nın el değmemiş koylarını mesken tutan milyon dolarlık lüks yatlar turizme ayrı bir canlılık kazandırıyor.
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ANTALYA'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
İHA'da yer alan habere göre de turizmin başkenti Antalya’da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde kentte hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkarken, nem oranı yüzde 59 olarak kayıtlara geçti.
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KONYAALTI'NDA DENİZ KEYFİ
Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. Havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkardı.
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YOĞUNLUK YAZ AYLARINI ARATMADI
Bazı vatandaşlar sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı. Birçok turist ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da kitap okudu. Ramazan Bayramı dolayısıyla sahilde yaşanan yoğunluk yaz aylarını aratmadı. Yaşanan yoğunluk havadan dronla da görüntülendi.
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"YÜZDÜKÇE YÜZMEK İSTİYORUM"
Denize girmek için sahile gelen Bilal Kotan, "Bugün hava çok güzel, sabahları her gün gelirim. Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Yaz aylarına doğru daha da kalabalık olur. Deniz suyu ısındı sayılır. Antalya'nın denizini çok beğeniyorum. Yüzdükçe yüzmek istiyorum" dedi.