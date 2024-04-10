Omurgası kırılan köpeğine 4 tekerlekli yürüteç yaptı
Ordu'da oto tamirciliği yapan 49 yaşındaki Şakir Yanlı'nın, 'Hülya' adını verdiği yavru köpeğine minibüs çarptı. Omurgasının kırıldığı belirlenen köpek, arka 2 ayağındaki yürüme fonksiyonlarını yitirdi. Şakir Yanlı, köpeğini 4 tekerlekli yürüteç yaparak hayata bağladı
- 1
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde 20 yıldır oto tamirciliği yapan Şakir Yanlı, geçen yıl ekim ayında arkadaşından yavru sokak köpeği aldı.
- 2
‘Hülya’ adını verdiği köpeğe iş yerinde bakan Şakir Yanlı, havlama sesleri üzerine dışarı çıktı.
- 3
Yanlı, bir minibüs sürücüsünün iş yeri önündeki köpeğine çarpıp yoluna devam ettiğini gördü.
-
- 4
Veterinere götürülen köpek, arka iki ayağının yürüme fonksiyonunu kaybetti.
- 5
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürülen köpek, burada ameliyat edildi. Ancak yürüme fonksiyonu geri gelmedi.
- 6
Şakir Yanlı, köpeğini hayata bağlamak için demirden 4 tekerlekli yürüteç yaptı.
-
- 7
"ONUN ÇARESİZLİĞİNE KAYITSIZ KALAMAZDIM"
Köpeğinin yaşadığı talihsiz olayla ilgili açıklamada bulunan Şakir Yanlı, “Arkadaşım Çamaş ilçesinden gelirken 4 tane sahipsiz yavru sokak köpeği buluyor. Yavru köpeklere zarar gelmemesi için yanına alıp, buraya getiriyor. 1 tanesini de benim sahiplenmemi istedi. Ben de şu anda ‘Hülya’ adını verdiğim köpeği sahiplendim. İş yerinde bakıyorum.
- 8
Bir sabah dükkanımın önünde bir minibüs çarpıp kaçtı. Tedavi için her yere götürdüm. Ancak bir sonuç alamadım. Arka iki ayağı yürüme fonksiyonunu kaybetti.
- 9
Bu duruma çok üzüldüm. Onun bu durumuna çözüm için böyle bir formül buldum, yürüteç yaptım. O, benim mesai arkadaşım. Onun çaresizliğine kayıtsız kalamazdım” diye konuştu.
-
- 10
"ESNAF ARKADAŞLAR TEŞEKKÜR EDİYORLAR"
Müşterilerinin yürüteçteki köpeği görmesi nedeniyle şaşırdığını kaydeden Yanlı, “İş yerimize gelen müşterilerimiz yürüteçteki köpeğimi görünce şaşırıyorlar. İlk defa görmüşler gibi.
- 11
Burada bakmak biraz zor. Çünkü sanayi olması nedeni ile trafik akışı çok oluyor. Esnaf arkadaşlarım da bana teşekkür ediyor. Onlar da bana köpeği bakmam için yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.