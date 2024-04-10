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        Haberler Magazin Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları; "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara" - Magazin haberleri

        Ünlülerden bayram mesajları

        Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:33
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        • 1

          HÜLYA KOÇYİĞİT

          Mübarek Ramazan Bayramı'nın, güzel ülkemin güzel insanlarına sağlık, barış ve huzur getirmesini bütük kalbimle dilerim.

        • 2

          FİLİZ AKIN

          Adı ister Ramazan Bayramı ister Şeker Bayramı olsun... Küslerin barıştığı, akrabaların, dostların buluştuğu, gönlünüzce, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu mutlu bayramlar.

        • 3

          TÜRKAN ŞORAY

          Bayramımız mübarek olsun.

        • 4

          DEMET AKBAĞ

          Herkese keyifli, mutlu huzurlu bir bayram dilerim.

        • 5

          KEREM ALIŞIK

          Düşündüm ne alıyım bu bayramda? Büyüklerimden dua, küçüklerimden gülücük, sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu; umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz; içli günler, hüzünlü günler... Bana sordular, dedim; "Ben böyle günlere giderim, gidenler benden gider." Mutlu bayramlar olsun.

        • 6

          NEBAHAT ÇEHRE

          Mutlu, sağlıklı, iyi bayramlar dilerim.

        • 7

          CEM YILMAZ

          İyi bayramlar arkadaşlar, sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar.

        • 8

          BEDİA AKARTÜRK

          Sağlıklı ve mutlulukla, hep birlikte nice güzel bayramlara... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle.

        • 9

          MAHSUN KIRIMIZIGÜL

          İyi bayramlar. Bayramda fitre ve zekatlarımızı lütfen zor durumda olan depremzedelere ve ekmek kuyruklarında olan insanlarımıza verelim.

        • 10

          ENGİN ALTAN DÜZYATAN

          Herkese sevdikleriyle nice bayramlara...

        • 11

          FERHAT GÖÇER

          Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. İyi bayramlar.

        • 12

          HANDE ATAİZİ

          Şeker tadında bir bayram diliyorum.

        • 13

          NAZAN ŞORAY

          Hep beraber nice bayramlara...

        • 14

          İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ

          Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdiklerinizle daha nice güzel bayramlarınız olsun inşallah. Bizden sizlere selamlar, sevgiler.

        • 15

          FEDON

          Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım.

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