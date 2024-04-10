Ünlülerden bayram mesajları
Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı
- 1
HÜLYA KOÇYİĞİT
Mübarek Ramazan Bayramı'nın, güzel ülkemin güzel insanlarına sağlık, barış ve huzur getirmesini bütük kalbimle dilerim.
- 2
FİLİZ AKIN
Adı ister Ramazan Bayramı ister Şeker Bayramı olsun... Küslerin barıştığı, akrabaların, dostların buluştuğu, gönlünüzce, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu mutlu bayramlar.
- 3
TÜRKAN ŞORAY
Bayramımız mübarek olsun.
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- 4
DEMET AKBAĞ
Herkese keyifli, mutlu huzurlu bir bayram dilerim.
- 5
KEREM ALIŞIK
Düşündüm ne alıyım bu bayramda? Büyüklerimden dua, küçüklerimden gülücük, sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu; umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz; içli günler, hüzünlü günler... Bana sordular, dedim; "Ben böyle günlere giderim, gidenler benden gider." Mutlu bayramlar olsun.
- 6
NEBAHAT ÇEHRE
Mutlu, sağlıklı, iyi bayramlar dilerim.
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- 7
CEM YILMAZ
İyi bayramlar arkadaşlar, sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar.
- 8
BEDİA AKARTÜRK
Sağlıklı ve mutlulukla, hep birlikte nice güzel bayramlara... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Saygı ve sevgilerimle.
- 9
MAHSUN KIRIMIZIGÜL
İyi bayramlar. Bayramda fitre ve zekatlarımızı lütfen zor durumda olan depremzedelere ve ekmek kuyruklarında olan insanlarımıza verelim.
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- 10
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Herkese sevdikleriyle nice bayramlara...
- 11
FERHAT GÖÇER
Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. İyi bayramlar.
- 12
HANDE ATAİZİ
Şeker tadında bir bayram diliyorum.
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- 13
NAZAN ŞORAY
Hep beraber nice bayramlara...
- 14
İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ
Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdiklerinizle daha nice güzel bayramlarınız olsun inşallah. Bizden sizlere selamlar, sevgiler.
- 15
FEDON
Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım.
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