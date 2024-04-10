'Kızılcık Şerbeti' ekibi Cannes'da
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi, 'Kızılcık Şerbeti' ekibi, Cannes'a çıkarma yaptı
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SHOW TV'nin izlenme rekoruna sahip Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti', Cannes'a çıkarma yaptı.
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Cannes’da 120’den fazla büyük uluslararası stüdyo ve dağıtımcının katıldığı ünlü televizyon fuarı 61. MIPTV kapsamında yapılan kutlamaya, 'Kızılcık Şerbeti' ekibi de katıldı.
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'Kızılcık Şerbeti' ekibi, Cannes sokaklarında görüntülendi. Ekip, hep birlikte Cannes sokaklarında fotoğraf çekiminde yer aldı
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MIPTV kapsamında yapılan kutlamaya, 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, senaristleri Melis Civelek ile Zeynep Gür, başrol oyuncuları; Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Feyza Civelek ve Sibel Taşçıoğlu katıldı.
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