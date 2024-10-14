İzlanda'da şanssız an: Penaltı golümüz iptal edildi!
A Milli Takım'ın İzlanda karşısında attığı penaltı golü, Hakan Çalhanoğlu'nun atış sırasında ayağının kayıp çift vuruş yapması nedeniyle iptal edildi.
Giriş: 14.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:18
A Milli Takım, İzlanda karşısında 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Hakem Damian Sylwestrzak, penaltı sırasında Hakan'ın topla iki kez oynadığını ve kural ihlali yapıldığını işaret etti.
Hakem Sylwestrzak, penaltı golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.
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