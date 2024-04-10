REKLAM advertisement1

İstanbul'da olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Kağıthane'deki Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, inşaat işleriyle uğraşan Mehmet Ateş (30) caddede yürürken, arkadaşı Hakkı Y. (38) ve kardeşi S.Y. (25) ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden Ateş ile Y. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

MOTOKURYE ORHAN YOLDAN GEÇİYORDU Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iki taraf da silahlarını çekerek karşılıklı ateş etmeye başladı. Mehmet Ateş ile Hakkı Y. ve kardeşi S.Y.’nin yaralandığı çatışmada seken kurşunlardan biri o sırada yoldan geçen motokurye Orhan Yıldız’ın (20) kafasına isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Ateş ile Orhan Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri devam eden S.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bacağından ve sırtından yaralanan Hakkı Y.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

40 ADET BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede 40 boş mermi kovanı tespit edildi. Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı.

"KAVGAYLA İLGİSİ OLMAYAN BİR GENÇTİ" Yaşanan çatışmada hayatını kaybedenlerin yakını olduğunu belirten Ferman Solaçan, “Beraber oturup yemek yiyorlar. Aralarında hiçbir şey yokken tartışıyorlar. Bir anlık kavga işte ölüme neden oldu. Motorunda ölen 20 yaşlarındaki genç galiba kuryeydi, buradan geçiyordu. Kavgayla alakası olmayan bir gençti. Pisi pisine gitti. Kavga da, Mehmet ile yaralı olan arkadaş arasında oluyor. Orhan’ın kavgayla alakası yok ama diğerlerinin var” dedi. İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada! Haberi Görüntüle