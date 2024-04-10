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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Partinin başında devamını düşünmekteyim

        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Partinin başında devamını düşünmekteyim

        MHP lideri Devlet Bahçeli, aday olmama kararı alan Meral Akşener'e "Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10.04.2024 - 08:55 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:58
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        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e dikkat çeken bir çağrı yaptı. Bahçeli, "Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasına, diğer proje sahibi arkadaşların da Türkiye meselelerinde çaba gösteren parti konumuna gelmesini düşünmekteyim." dedi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

        4 İŞLEM HATIRLATMASI

        Mezar ziyaretinin ardında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bahçeli, “Aritmetikte 4 işlem vardır. Biri toplama, biri çıkarma, biri çarpma ve diğeri de bölme işlemidir. Çıkarma ve bölme azaltır çarpma ile toplama büyütür. O sebepten dolayı Türkiye'nin birliğe çok ihtiyacı vardır. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı sonra da ülkeye siyasi istikrarı getirerek güçlü Türkiye’nin yükselişine katkıda bulunmalı” ifadelerini kullandı.

        İYİ PARTİ'DE YAŞANANLAR

        Açıklamasında kongrelerin parti içinde ayrılmalara neden olduğunu belirten Bahçeli, her seçim mağlubiyeti sonrası parti içinde suçlular aranacağını ifade etti. MHP içinden ayrılan kişilerden İYİ Parti’nin kurulduğunu hatırlatan Bahçeli, seçimler sonrasında ortaya çıkana birinci anlayışın partiyi bölmek olduğunu ve sonucunda siyasi istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi.

        AKŞENER AÇIKLAMASI

        MHP’nin, yıllardır ulu çınar gibi ayakta kaldığını ifade eden Bahçeli “Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin haberlerini görüyorum. Bizden ayrılmış bir grup arkadaşlar İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Meral Akşener’in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasını düşünmekteyim. MHP 55 yıllık siyasi hayatında bu tür davranışları yaşamıştır. Sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Basından takip ettiğim kadarıyla İYİ Parti'de önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Küsmeler kırılmalar partide ayrışmaya neden olabiliyor. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe yönelik güçlü bir Türkiye için siyasi partilerin de güçlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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