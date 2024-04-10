Bulmaca severler için zorlu deneyim: Sadece çok dikkatli olanların çözebileceği 10 saklı detay!
Gizli detayları çözmek birçok insanın hoşuna giden bir aktivitedir. Peki, görsellerdeki detaylarda gizli olan nesneleri bulmanız gereken bulmacaları çözmek ister misiniz? İşte, sizin için çözerken zorlanabileceğiniz 10 bulmaca!
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Bulmacalar insanların keyifli vakit geçirmek için yaptıkları etkinliklerden biridir. Ancak bazı bulmacalar vardır ki sadece çok dikkatli olan insanlar gizli olan nesneleri görebilir. İşte, resimlerdeki detayların içinde kaybolurken bulmakta zorlanacağınız 10 bulmacaya dair detaylar...
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1. soru: Görseldeki gizli şemsiyeyi bulabilir misiniz?
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Cevap: Sağdaki çam ağacının hemen dibinde yer alıyor.
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2. soru: Resimdeki flamingoların arasında saklı olan kızı bulabilir misiniz?
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Cevap: Sol ortada bir flamingonun arkasında sarı saçlı bir kız bulunuyor.
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3. soru: Görselde gizli olan kurbağayı bulabilir misiniz?
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Cevap: Sağ üstte yürüme yolunun arkasındaki çitte kurbağa gizleniyor.
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4. soru: Resimde saklı olan dondurmayı bulabilir misiniz?
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Cevap: Piknik örtüsünün üzerinde termosun arkasında külah dondurma bulunuyor.
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5. soru: Görselde dalgıçlardan birisinin ayakkabısı kaybolmuş, bulabilir misiniz?
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Cevap: Sol üstte yer alan dalgıcın turuncu renkli ayakkabısı görselde hazine sandığının arkasında bulunuyor.
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6. soru: Resimde gizli olan rakunu bulabilir misiniz?
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Cevap: Soldaki meyve tezgahının arkasında rakun var.
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7. soru: Görselde saklı olan arıyı bulabilir misiniz?
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Cevap: En solda çalışma masasının yakınında arı bulunuyor.
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8. soru: Resimde gizli olan maymunu bulabilir misiniz?
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Cevap: Sol arkada muz kabuklarının içinde maymun bulunuyor.
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9. soru: Görseldeki saklı topu görebiliyor musunuz?
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Cevap: Örgü ören yaşlı kadının kucağında top görünüyor.
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10. soru: Parkta gizlenmiş olan kaplanı bulabilir misiniz?
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Cevap: Sağda en öndeki çalılığın arasında kaplanın vücudu gözüküyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side
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