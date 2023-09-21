Araştırmanın ikinci bölümünde, daha önce anımsatıcı konusunda deneyimi olmayan 50 katılımcıyı kaydettiler ve bunlardan 17'sini, lokus yöntemini kullanarak anıları hatırlama konusunda altı hafta boyunca eğittiler. Katılımcıların geri kalanı kontrol grubundaydı (bunlardan 16'sı "aktif kontroller"di, bu onların "çalışan hafıza eğitimi" adı verilen farklı bir hafıza taktiği kullanılarak eğitildikleri anlamına geliyordu ve 17'si ise "pasif kontroller"di, yani eğitilmemişlerdi) hiç de). Eğitimden önce ve sonra aynı görevleri yerine getiren katılımcıların beyinlerini fMRI ile tekrar taradılar. Araştırmacılar ayrıca katılımcılardan fMRI taramalarından 20 dakika ve 24 saat sonra hangi kelimelerin listede olduğunu hatırlamalarını istedi.