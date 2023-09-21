Sherlock Holmes'un meşhur hafıza numarası ile herkes hafıza şampiyonu olabilir!
Sherlock Holmes, antik Yunan'da ortaya çıkan bir teknik olan "hafıza sarayında" bilgi parçalarını sakladığını hayal ederek her şeyi hatırlıyor. Artık araştırmacılar, bu yöntemin uzun süreli anılar yaratmada gerçekten işe yaradığını buldu.
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"Lokus yöntemi" olarak adlandırılan anımsatıcı tekniğin kullanıcıları, bir yol (veya Holmes'un sarayı) gibi tanıdık bir yerde zihinsel olarak gezinirler. Bir bilgiyi hatırlamak için, onu yol boyunca "bırakırsınız" ve daha sonra adımlarınızı takip ederek "alırsınız".
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Örneğin, New York City'deki Central Park'a çok aşinaysanız, Boat House'ta "kitap" kelimesini, ardından bir sonraki virajda "su şişesi" kelimesini ve ardından kelimeyi bırakarak orada yürüdüğünüzü hayal edebilirsiniz. Çeşmedeki "boşluk". Kelimeleri hatırlamak istediğinizde, adımlarınızı tam olarak takip ettiğinizi hayal edersiniz.
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Araştırmaya göre, dünyanın en iyi hafıza şampiyonları bu yöntemle antrenman yaparak kelime listeleri, rakam serileri ve kart desteleri gibi aşırı miktarda bilgiyi hatırlayabiliyor. Ancak Dünya Hafıza Şampiyonası sadece kısa süreli hafızayı test ediyor ve insanlar hafızayı geliştirmek için bu yöntemi kullandığından, beyinle ilgili sadece bir avuç çalışma incelendi.
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Viyana Üniversitesi'nde bilişsel sinir bilimci olan baş yazar Isabella Wagner, "Dünya Hafıza Şampiyonası'nda gösterilen bu kadar olağanüstü hafıza performansının nasıl mümkün olabileceği karşısında büyülendik" dedi. (Çalışmanın ortak yazarlarından biri olan ve Hollanda'nın Nijmegen şehrindeki Donders Beyin, Biliş ve Davranış Enstitüsü'nde araştırmacı olan Boris Konrad, kendisi de bir hafıza şampiyonudur.)
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Wagner, lokus yönteminin, yeni ve ilgisiz bilgileri yerleştirmek için iyi bilinen yerleri veya rotaları bir "iskele" veya "yapı" olarak kullandığını söyledi. Önceki bilgiler - tanıdık rota - ve yeni bilgilerin birleşiminin "belleği güçlendirmek için çok güçlü" olduğunu ekledi.
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Lokus yöntemini değerlendirmek için Wagner ve ekibi, hafıza yarışmalarında dünyanın en iyi 50'si arasında yer alan 17 "hafıza sporcusu" veya şampiyonu ile yaş ve zeka gibi özellikler açısından sporcularla eşleşen 16 kişiyi kaydetti. Araştırmacılar, katılımcıların beyinlerinin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) taramalarını alırken, onlardan bir listedeki rastgele kelimeleri incelemelerini istedi. Daha sonra araştırmacılar katılımcılara listeden her seferinde üç kelime sundu ve onlardan kelimelerin daha önce çalışılanlarla aynı sırada olup olmadığını hatırlamalarını istedi.
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Araştırmanın ikinci bölümünde, daha önce anımsatıcı konusunda deneyimi olmayan 50 katılımcıyı kaydettiler ve bunlardan 17'sini, lokus yöntemini kullanarak anıları hatırlama konusunda altı hafta boyunca eğittiler. Katılımcıların geri kalanı kontrol grubundaydı (bunlardan 16'sı "aktif kontroller"di, bu onların "çalışan hafıza eğitimi" adı verilen farklı bir hafıza taktiği kullanılarak eğitildikleri anlamına geliyordu ve 17'si ise "pasif kontroller"di, yani eğitilmemişlerdi) hiç de). Eğitimden önce ve sonra aynı görevleri yerine getiren katılımcıların beyinlerini fMRI ile tekrar taradılar. Araştırmacılar ayrıca katılımcılardan fMRI taramalarından 20 dakika ve 24 saat sonra hangi kelimelerin listede olduğunu hatırlamalarını istedi.
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Ekip bu testi "zayıf anıları" veya 20 dakika sonra hatırlanabilen ancak 24 saat sonra hatırlanamayan anıları ve "kalıcı anıları" veya 24 saat sonra hatırlanabilen anıları tanımlamak için kullandı. Dört ay sonra araştırmacılar, katılımcıların kelimeleri ezberleme ve hatırlama yeteneklerini yeniden test etti.
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DAHA İYİ HAFIZA
Beklendiği gibi katılımcılar, lokus yöntemiyle yapılan eğitimden sonra, diğer hafıza tekniğiyle yapılan veya hiçbir teknik kullanılmadan yapılan eğitimden sonra daha iyi, daha uzun süreli hafıza gösterdiler. Antik yöntemle eğitim alan katılımcılar, kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında kalıcı hafızalarda önemli bir artış gösterdi, ancak zayıf hafızalarda (veya 20 dakika sonra kaybolan kısa süreli hafızalarda) önemli bir değişiklik olmadı.
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20 dakika sonra lokus yöntemiyle eğitilenler listeden yaklaşık 62 kelimeyi hatırlarken, diğer yöntemle eğitilenler 41 kelimeyi, hiç eğitim almayanlar ise 36 kelimeyi hatırladı. Lokus yöntemiyle eğitilen kişiler yaklaşık 56 kelimeyi hatırlarken, kontrol gruplarında bu sayı sırasıyla 30 ve 21'di.
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Dört ay sonra, lokus yöntemiyle eğitilen kişiler yaklaşık 50 kelimeyi hatırlayabiliyorken, kontrol gruplarında bu rakam sırasıyla 30 ve 27'ydi. Dahası, dünya hafıza şampiyonları ve lokus yöntemiyle eğitim alan katılımcılar, kelime listelerini ve sıralamayı ezberlerken benzer beyin aktivitesi gösterdiler.
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Ekip aynı zamanda beklenmedik bir şeyle de karşılaştı: Wagner, WordsSideKick.com'a bir e-postada yaptığı açıklamada, hem dünya şampiyonları hem de katılımcılar bu görevleri yerine getirirken, beyinlerindeki aktivitenin tipik olarak hafıza işleme ve uzun süreli hafızayla ilgili bölgelerde azaldığını söyledi. "Daha iyi performans tipik olarak farklı beyin bölgelerinin artan katılımıyla ilişkili olduğundan, bu bizim için biraz şaşırtıcıydı" dedi.
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Başka bir deyişle, Wagner, daha az beyin aktivasyonunun daha iyi belleğe yol açtığını buldular; bunun nedeni, lokus yönteminin beyni daha verimli çalışmaya teşvik etmesi olabilir, dedi Wagner. Ek olarak, katılımcılar dinlenirken, lokus yöntemiyle eğitilmiş olanların, uzun süreli hafızayı depolamak için önemli olan diğer nedenlerin yanı sıra beyin bağlantılarında da artışlar görüldü.
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Wagner, neredeyse herkesin lokus yöntemini kullanmayı öğrenebileceğini söyledi. "Açıkçası zaman ve düzenli pratik gerektiriyor ve bu nedenle herkes için uygun olmayabilir, ancak hafızayı 'artırmak' ve yüksek, hatta olağanüstü hafıza performansına ulaşmak kesinlikle mümkündür."
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Araştırmacılar bu eğitimin kelimeler dışındaki şeyleri hatırlamak gibi diğer durumlara nasıl genelleştirilebileceğini test etmediler. Wagner, tekniğin sağlıklı yaşlanma sırasında bilişsel gerilemeyi hafifletmeye yardımcı olup olamayacağının veya hastalığı önlemede veya yavaşlatmada yararlı olup olamayacağının da net olmadığını söyledi. "Ancak, bu sonuçlardan oldukça heyecan duyuyoruz ve gelecekteki çalışmalara araştırma için bol miktarda materyal sağlayacak yeni sorularla dolu bir yol açılıyor" dedi.
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