Uçtuğunuzda vücudunuza ne olur? Uçuş esnasında vücudunuzda oluşan bu değişikliklere dikkat!

The Healthy'e göre bir uçak kabinindeki basınç, irtifa hastalığını önlemek için ayarlanmış olsa da, bu yine de 6.000-8.000 feet yükseklikte olmaya eşdeğerdir, bu da Mexico City'de olmak gibidir. Bu, oksijenin azaldığı anlamına gelir ve bu da baş ağrısına ve uyuşukluğa neden olabilir.