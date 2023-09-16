Bu yiyecekleri mikrodalgada ısıtmadan önce iki kez düşünün! Kanser riskini artırıyor

Mikrodalga fırınlardaki yağlı yiyeceklerle ilgili tüm bu konuşmalar, kalan patates kızartmasını güzel ve çıtır hale getirmek için (mikrodalga fırına atmadan) yeniden kızartmaya yönelmenize neden oluyorsa, tekrar düşünün. Mutfak uzmanı Brad Stevens'a göre, ekstra yağlı patateslerle karşılaşacaksınız çünkü onları üçüncü kez kızartacaksınız. "Genellikle patates kızartmasını tekrar ısıtmaktan kaçınmak istersiniz çünkü restoranlar patates kızartmasını servis yapmadan önce iki kez pişirir. Önce haşlayıp sonra kızartırlar. Siz sipariş ettiğinizde zaten iki kez pişmiş oluyorlar." Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yemeklik yağ, yağlı gıdanın mikrodalgada yeniden ısıtılmasıyla aynı mantığı takip eder.