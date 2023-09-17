Stres hormonundan cinselliğe... Partnerinizle aynı yatakta uyumayı bıraktığınızda bakın ne oluyor…

BİRLİKTE UYUMAK SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİREBİLİR Mİ?

Naturepedic araştırmasına göre katılımcılar, bir dizi nedenden dolayı ayrı uyumayı seçtiklerini iddia ediyor; en yaygın olanı, horlayan bir partner veya çelişkili uyku programlarıdır. Psikiyatri profesörü ve 2021 uyku çalışmasının başyazarı Dr. Henning Johannes Drews, partnerinizin yanında uyumak uykunuzu engelliyorsa kesinlikle yalnız uyumanız gerektiğini söylüyor.

Ancak onun araştırması, diğerlerinin yanı sıra, bir partnerin yanında uyumanın aslında uyku kalitesini ve genel sağlığı iyileştirebileceğini kanıtladı.