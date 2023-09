Ancak diğer çalışmalar tarçın takviyelerinin özellikle düşük doz statinle karşılaştırıldığında hiçbir etkisinin olmadığını buldu. Journal of the American College of Cardiology'de 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 28 gün boyunca her gün 2.400 miligram tarçın almak insanların kolesterol düzeylerini önemli ölçüde değiştirmedi.