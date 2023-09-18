WebMD'e göre yüksek kolesterol sıklıkla statinlerle tedavi edilse de, kilo vermek, haftada 150 dakika egzersiz yapmak ve diyetinizdeki çözünür lifi artırmak gibi yaşam tarzınızdaki değişiklikler, altı hafta kadar kısa bir sürede kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olabilir. Diyetinize tarçın gibi baharatlar eklemek de toplam kolesterolünüzden birkaç puan azaltabilir.