Kolesterolü kısa sürede düşürüyor! Diyetinize bu baharatı ekleyin
Yakın zamanda kolesterolünüzü kontrol ettirdiniz mi? Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, sağlıklı olsanız bile yüksek kolesterolünüz olabilir ve bunu bilmiyor olabilirsiniz diyor. Bunun nedeni, yüksek kolesterolün genellikle semptomlarla birlikte gelmemesidir, bu nedenle kolesterolünüzü her dört ila altı yılda bir kontrol ettirmelisiniz. 20 yaşın üzerindeki kişilerin yaklaşık yüzde 25'inin toplam kolesterol düzeyi 200'ün üzerindedir.
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Penn Medicine'e göre tedavi edilmediği takdirde yüksek kolesterol, atardamarlarınızın duvarlarında plak oluşmasına yol açabilir. Zamanla kalp hastalığı geliştirebilir veya felç geçirebilirsiniz.
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WebMD'e göre yüksek kolesterol sıklıkla statinlerle tedavi edilse de, kilo vermek, haftada 150 dakika egzersiz yapmak ve diyetinizdeki çözünür lifi artırmak gibi yaşam tarzınızdaki değişiklikler, altı hafta kadar kısa bir sürede kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olabilir. Diyetinize tarçın gibi baharatlar eklemek de toplam kolesterolünüzden birkaç puan azaltabilir.
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TARÇIN KOLESTEROLÜ AZALTABİLİR
Klinik Uygulamada Tamamlayıcı Tedaviler dergisinde 2022 yılında yapılan bir meta-analize göre tarçın, metabolik sendromu ve diğer bozuklukları olan kişilerde toplam kolesterolü, LDL'yi ("kötü" kolesterol) ve trigliseritleri bir miktar azaltabilir. Ancak klinik çalışmalarda kullanılan tarçın miktarı, sabah latte'nize serpmekten çok daha fazladır. HDL'yi ("iyi" kolesterol) iyileştirmek, günde 1,5 gramdan fazla tarçın almak anlamına geliyordu.
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Sağlık ve Hastalıkta Lipidler konulu 2017 tarihli bir çalışmada, metabolik sendromlu Asyalı Hintlilerin her gün 3 gram tarçın kapsülü alması sağlandı. 16 hafta sonra HDL'leri arttı, LDL'leri ve toplam kolesterolleri azaldı.
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Ancak diğer çalışmalar tarçın takviyelerinin özellikle düşük doz statinle karşılaştırıldığında hiçbir etkisinin olmadığını buldu. Journal of the American College of Cardiology'de 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 28 gün boyunca her gün 2.400 miligram tarçın almak insanların kolesterol düzeylerini önemli ölçüde değiştirmedi.
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The Conversation'a göre tarçın takviyeleri konusunda aşırıya kaçmamaya da dikkat etmelisiniz. Tarçın, karaciğer hastalığını şiddetlendirebilen kumarin içerdiğinden yüksek dozlarda sorunlara neden olabilir. Cassia tarçını, Seylan tarçınından çok daha fazla kumarin içerir.
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KOLESTEROLÜ AZALTABİLECEK DİĞER BAHARATLAR
Araştırma ayrıca diğer baharatların ve takviyelerin kolesterol seviyelerini düşürme üzerindeki etkisini de inceledi. Clinical & Medical Biochemistry dergisindeki 2018 tarihli bir makaleye göre zencefil, kolesterolü vücudunuzda depolamak yerine vücudun kullanmasına yardımcı olan enzimleri açarak işe yarayabilir. Çalışma, üç ay boyunca günde 5 gram zencefil takviyesi almanın, LDL kolesterolü yüzde 17 ve toplam kolesterolü yüzde 9 oranında azalttığını buldu.
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Sarımsak genellikle kolesterol düşürücü bir baharat olarak pazarlansa da Ulusal Sağlık Enstitüleri, sarımsağın kolesterol üzerinde küçük bir etkisinin olabileceğini söylüyor. Araştırma karıştırıldı. Tıpta (Baltimore) 2018 yılında yapılan bir meta-analiz, sarımsağın HDL'yi artırırken LDL'yi ve toplam kolesterolü hafifçe azaltabildiğini buldu. Bununla birlikte, Journal of the American College of Cardiology'de 2023 yılında yapılan bir araştırma, sarımsağın aslında LDL kolesterolünü artırdığını ortaya çıkardı.
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Nutrition Journal'da 2017 yılında yayınlanan bir makale, yedi çalışmanın sonuçlarını bir araya getirdi ve zerdeçalın LDL kolesterolü ve trigliseritleri azaltabileceğini buldu. Araştırma, zerdeçalın metabolik sendromu olan kişiler üzerinde daha belirgin bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
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