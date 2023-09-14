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        Haberler Sağlık Yüksek kolesterol ve Alzheimer'ın şifası hazımsızlığı da gideriyor!

        Araştırma sonuçları gösterdi: Hazımsızlığın tedavisine yardımcı olabilir!

        Genellikle yemeklere lezzet katmak için kullanılan zerdeçal sağlık açısından adeta bir şifa kaynağı olarak nitelendiriliyor. Bazı insanların osteoartrit iltihabını hafifletmek için kullandığı sarımsı bir baharat olan zerdeçalın başka bir kullanımı da olabilir: Hazımsızlığı tedavi etmek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:33
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        • 1

          BMJ Evidence-Based Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, hazımsızlık olarak da bilinen dispepsi hastası 150 kişi, omeprazol, kurkumin veya ikisinin bir kombinasyonunu aldı.

        • 2

          28 ve 56 gün sonra, çalışma katılımcıları hazımsızlık düzeyleri hakkında Dispepsi Şiddeti Değerlendirmesine yanıt verdiler. Çalışmada omeprazol, kurkumin veya ikisinin kombinasyonunu alan grupların semptomlarında anlamlı bir fark bulunmadığı belirtildi.

        • 3

          Zerdeçal biyolojik olarak aktif bileşik kurkumin içerir. Omeprazol, asit reflü ve ülser gibi mide ve yemek borusu problemlerini tedavi etmek için kullanılır.

        • 4

          Chulalongkorn'da koruyucu ve sosyal tıp bölümünde doçent olan çalışmanın başyazarı Krit Pongpirul, "Anti-inflamatuar ve antioksidan amaçlara ek olarak, kurkumin / zerdeçal, dispepsiyi omeprazol ile karşılaştırılabilir etkinlikle tedavi etmek için bir seçenek olabilir" dedi.

        • 5

          Güneydoğu Asya'da zerdeçal yüzyıllardır sindirim problemlerini tedavi etmek için kullanılmıştır. Enflamasyonu tedavi etmenin yanı sıra, zerdeçal bazen ABD'de depresyon, tip 2 diyabet, viral enfeksiyonlar, adet öncesi sendromu, yüksek kolesterol, Alzheimer ve diğer rahatsızlıklara yardımcı olmak için de kullanılır. Ancak bu kullanımların çoğu için zerdeçalı destekleyen iyi bir bilimsel kanıt yoktur.

        • 6

          Zerdeçal almayı düşünen kişiler, alıyor olabileceğiniz diğer ilaçlarla etkileşime girmediğinden emin olmak için tıbbi uzmanlarına danışmalıdır.

        • 7

          Pongpirul, CNN'e verdiği demeçte, "Tüketiciler, kurkumin ekstraktlarının alerji ve kanama riski gibi yan etkilerinin, özellikle de antikoagülan veya antitrombosit ilaçları kullananların farkında olmalıdır." dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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