Güneydoğu Asya'da zerdeçal yüzyıllardır sindirim problemlerini tedavi etmek için kullanılmıştır. Enflamasyonu tedavi etmenin yanı sıra, zerdeçal bazen ABD'de depresyon, tip 2 diyabet, viral enfeksiyonlar, adet öncesi sendromu, yüksek kolesterol, Alzheimer ve diğer rahatsızlıklara yardımcı olmak için de kullanılır. Ancak bu kullanımların çoğu için zerdeçalı destekleyen iyi bir bilimsel kanıt yoktur.