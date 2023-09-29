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        Haberler Yaşam Tam 54 yaşında! Dünya yıldızı Jennifer Lopez'in fit vücudunun sırrı ortaya çıktı

        Tam 54 yaşında! Jennifer Lopez'in fit görüntüsünün sırrı meğer buymuş

        Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Jennifer Lopez, muhteşem görüntüsüyle göz kamaştırıyor. 54 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğinin nedeni birçok kişi tarafından merak ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:17
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        • 1

          24 Temmuz doğum günü olan yıldızın 54 yaşına girmesiyle birlikte, birçok kişi onun her geçen yıl nasıl daha muhteşem görünmeyi başardığını merak ediyor. Şöhret ve bol miktarda para açıkça yardımcı olsa da, Lopez hala tutarlı bir sağlıklı beslenme ve egzersiz rutinine bağlı kalıyor.

        • 2

          Aslında bugün Jennifer'ın ellili yaşlarında fit görünmenin sırrı çok az işlenmiş gıda tüketmesidir.

        • 3

          Jennifer'ın yaşam koçu ve kişisel antrenörü Dodd Romero, 2019 yılında Lopez'in bazı beslenme tercihlerini Us Weekly ile paylaştı. Kaynağa göre, diyeti düzenli olarak " beş temel kategoriden oluşuyor: protein, sebzeler, yağlar, karbonhidratlar ve su."

        • 4

          Romero, içme suyunun Jennifer için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor ve ünlü sürekli olarak susuz kalmıyor ve günde en az yedi bardak su içiyor.

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          Romero'ya göre Lopez, işlenmiş gıdalardan ve rafine karbonhidratlardan uzak durmayı tercih ediyor ve "besinlerini tüm kaynaklardan alıyor" diyor.

        • 6

          Ayrıca Us Weekly'ye Lopez'in proteinini yumurta beyazı, tavuk, hindi ve otla beslenen sığır eti gibi yağsız kaynaklardan aldığını ancak bunları haftada yalnızca üç ila dört kez tükettiğini söylüyor.

        • 7

          Haftanın geri kalanında protein ve sağlıklı yağ ihtiyacını fındık ve balıktan alıyor.

        • 8

          Lopez ayrıca rafine karbonhidratlar yerine çoğunlukla tam tahılları tercih ediyor ve bol miktarda meyve ve sebze tüketiyor.

        • 9

          Bunun gibi daha temiz bir diyet yemenin bu ünlünün sağlıklı kalmasına yardımcı olması şaşırtıcı değil, özellikle de işlenmiş gıdalardan oluşan daha ağır diyetler kalp hastalığı, erken ölüm ve tip 2 diyabet gibi birçok sağlık sonucuyla bağlantılı olduğundan.

        • 10

          Ne yazık ki, Lopez gibi ünlülerin sağlıklı gıdalara erişimi çoğu insandan daha kolay ve çoğu zaman işlenmiş gıdalar en erişilebilir olanlardır.

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          Günün sonunda sağlıklı olmak için tamamen temiz bir diyet yemenize gerek yok.

        • 12

          Küçükten başlamak ve bazı işlenmiş atıştırmalıkların daha fazla işlenmemiş gıdayla değiştirilmesi, önemli şekillerde yardımcı olabilir!

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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