Bunlar arasında kan sağlığını korumak ve serbest radikallere karşı koruma sağlamak için kullanılan E vitamini de bulunmaktadır (WebMD aracılığıyla). Mayo Clinic'e göre fıstık ezmesinde de bulunan niasin (diğer adıyla B3 vitamini), sindirim ve sinir sisteminin bakımı için hayati öneme sahiptir. Kas ve sinir fonksiyonu ile bağışıklık sistemi için gerekli olan magnezyum ile protein ve karbonhidratlar gibi enerji kaynaklarının işlenmesine yardımcı olan manganezi kim unutabilir ki?

Başka bir B vitamini olan B6 da fıstık ezmesinde bulunabilir ve WebMD tarafından açıklandığı üzere ruh hali, iştah ve uyku da dahil olmak üzere vücudunuzdaki çeşitli şeyleri etkiler.

Fıstık ezmesi, Medical News Today'e göre "bağışıklık, protein sentezi ve DNA oluşumu için gerekli" olan harika bir çinko kaynağıdır.