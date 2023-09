LİMONUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Limon, güçlü antioksidanlar sayesinde yemek borusu, mide, pankreas dahil olmak üzere daha düşük kanser riskiyle bağlantılı olan hastalıkları önlemede yardımcıdır. Harika bir C vitamini ve flavonoid kaynağıdır. Bir limon, önerilen günlük alımınızın yüzde 51'i olan yaklaşık 31 mg C vitamini sağlar. C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler yemek, kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltır, sağlığınızı korur. Bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Limon yüksek tansiyona iyi gelebilir. Orta yaş grubu kadınlar ile yapılan bir çalışmada, gün içerisinde daha çok limon veya limon suyu tüketen kadınlarda sistolik kan basıncının daha düşük olduğu ortaya konulmuştur.