Yumurtaları yıkamak gerçekten zararlı mı? Kafa karışıklığına son veriyoruz!
Bir şeyi pişirmeden veya tüketmeden önce mutfak lavabosundaki musluğun altına tutma arzusu neredeyse birçoğumuzda içgüdüsel! Aklınızdaki düşünce, ürünü yemeden önce temizlemektir. Peki yumurtaları yıkamak gerçekten hijyen için gerekli mi? Kabuğu açmadan, içindekileri boşaltmadan ve kendinize kahvaltı hazırlamaya başlamadan önce onları yıkamalı mısınız?
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Yumurtaları doğru şekilde temizlemenin, mağazadan satın alınan yumurtalar ile çiftlikte taze olanlar arasındaki farkı bilmenin yanı sıra bunların nasıl üretildiğini, paketlendiğini ve depolandığını anlamayı gerektirdiği ortaya çıktı.
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USDA'ya göre mağazadan satın alınan yumurtaları tüketmeden önce yıkamanıza gerek yok. Aslında bunları yıkamak kontaminasyon riskini artırabilir.
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Yumurtaların kabukları aslında gözeneklidir (oksijenin yumurtaya girmesine yer açmak için) ve bir tavuk tarafından ilk kez yumurtlandığında "kütikül" veya "çiçeklenme" adı verilen koruyucu bir kaplamayla gelir. Kütikülün amacı zararlı bakterilerin yumurtaya girmesini engellemektir.
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USDA, bir yumurtanın ticari olarak işlenmesi sırasında bu koruyucu tabakanın yıkandığını ve koruyucu bir kaplama görevi gören yenilebilir mineral yağ ile değiştirildiğini söylüyor.
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Bütünsel sağlık uzmanı ve yazar Amy Leigh Mercree, Reader's Digest'e şunları açıkladı; "Bir yumurtayı pişirmeden önce yıkarsanız, kabuğu gözenekli olduğu için su, bakterileri yumurtanın içine itebilir." Bu nedenle mağazadan satın alınan yumurtaları yemenin en sağlıklı yolu onları yıkamaktan kaçınmaktır.
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TAZE ÇİFTLİK YUMURTALARINA NE DERSİNİZ?
Colorado Eyalet Üniversitesi Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi Bölümü'nde profesör ve gıda güvenliği genişletme uzmanı olan Marisa Bunning, Real Simple'a çiftlikte üretilen taze yumurtaların mağazadan satın alınan, güzelce paketlenmiş karton kutu yumurtalardan farklı bir hikaye olduğunu söyledi. "Tüketiciler arka bahçelerindeki yumurtalara alışık değiller. Onlara aynıymış gibi davranıyorlar ama aynı değiller" diye paylaştı.
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Temel fark, mağazadan satın alınan yumurtaların daha önce açıklandığı gibi zaten kapsamlı bir temizleme ve paketleme sürecinden geçmiş olmasıdır.
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Bunning, çiftlikte yetiştirilen taze yumurtaların kabuklarında kir, döküntü, saman ve hatta dışkı bulunabileceğini söyledi.
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Taste of Home'a göre, ilk bırakıldığında yumurtayı çevreleyen doğal kütikül aslında yumurtaları tezgahta haftalarca taze tutabiliyor. Ancak onları yıkadığınız anda kaplama kalkar ve yumurtalar kirlenmeye karşı savunmasız hale gelir. Bu nedenle genel bir kural olarak, taze çiftlik yumurtalarını tüketmeden hemen önce yıkamak en iyisidir.
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Arka bahçe yumurtalarını yıkamak söz konusu olduğunda, onları suyla karışan kir ve kalıntıların gözenekli kabuğundan yumurtaya girebileceği suda bırakmamanız gerektiğini de unutmamanız gerekir.
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Bunun yerine, yumurtaları Colorado Eyalet Üniversitesi'ne göre 110 ila 120 Fahrenheit derece arasındaki akan su altında yıkayın. Ekstra temizlik istiyorsanız kokusuz bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz.
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YUMURTA NASIL SAKLANIR?
Yumurtaların yıkanması ve saklanması konusunda farklı ülkelerin farklı kuralları olabilir; ancak Bunning, ABD'de mağazadan satın alınan yumurtaların orijinal kartonlarında bırakılmasının ve saklanmak üzere buzdolabına konulmasının en iyi yol olduğunu paylaştı.
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USDA'ya göre buzdolabının en soğuk kısmı en iyisidir - 40 Fahrenheit derece veya altı. Yemek için yumurta pişiriyorsanız, buzdolabının dışında iki saatten fazla beklemediklerinden emin olun.
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Çiftlikte üretilen taze yumurtalar, siz onları tüketmeye hazır olana kadar buzdolabına da saklanabilir, ancak doğal kütikül korumalı ürünleri iki hafta boyunca tezgahta bırakmak da güvenlidir.
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Yumurtaları tüketmeye hazır olduğunuzda buzdolabından çıkarın ve yumurtayı yumurtadan daha sıcak suyla hızlıca yıkayın.
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Kabuğa yapışan kirleri çıkarmak için de yumuşak bir fırça kullanabilirsiniz. Çiftlikte taze yıkanmış yumurtaları buzdolabında saklayabilirsiniz ancak çoğu uzman, çapraz bulaşma riskini önlemek için bunları yalnızca yemeden önce yıkamanızı önerir.