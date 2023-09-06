Bütünsel sağlık uzmanı ve yazar Amy Leigh Mercree, Reader's Digest'e şunları açıkladı; "Bir yumurtayı pişirmeden önce yıkarsanız, kabuğu gözenekli olduğu için su, bakterileri yumurtanın içine itebilir." Bu nedenle mağazadan satın alınan yumurtaları yemenin en sağlıklı yolu onları yıkamaktan kaçınmaktır.