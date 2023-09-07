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        Haberler Yaşam Zenginlik göstergesi mi yoksa tembellik mi? Romalılar yemek yerken neden uzanırlardı? Antik Roma'nın ilginç tarihi

        Zenginlik göstergesi mi yoksa tembellik mi? Romalılar yemek yerken neden uzanırlardı?

        Dünya tarihini derinden etkileyen ve izleri günümüze kadar uzanan büyük imparatorluk Antik Roma'ya ait bilgiler hala bizi şaşırtmaya devam ediyor. Siyasi yaşantılarının yanı sıra sosyal hayatlarında da birçok özellikleri oldukça merak uyandırıcı. Bunlardan birisi de resimlerden aşina olduğumuz yemek yeme tarzları! Peki ama Romalılar yemek yerken neden uzanırlardı? Bunun nedeni sadece tembel olmaları mı yoksa zengin bir yaşam tarzı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 09:33 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:33
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        • 1

          Romalıların kendilerini dünyanın geri kalanından ayıran oldukça benzersiz ve lüks bir yaşam tarzı olduğu muhakkaktı. Kültürlerindeki en farklı unsurlardan birisi de yemek yerken uzanmayı tercih etmeleridir. Genellikle çoğu insan bunu rahatsız edici bulur.

        • 2

          Roma yaşam tarzına ilişkin tasvirlerin çoğunda, uzanmış bir şeyler yiyen bir kişiyi görüyoruz. Yatarak yemek yemenin hiçbir faydası yoktur, aksine yemeğin mideye ulaşmasını ve midenin onu işlemesini zorlaştırır. Peki, Romalılar bunu neden yapıyordu?

        • 3

          HER ŞEYİN NEDENİ SOSYAL AYRIM: ZENGİNLİK GÖSTERGESİ!

          Bu yaşam tarzının nedeni, alt sosyal grupların önünde zenginlik göstermektir. Yemek yerken uzanmak, çoğunlukla zengin ve güçlülerin, kendilerinin daha önemli olduğunu ve hangi eylemi gerçekleştirirse her zaman rahat olmaları gerektiğini göstermek için yaptığı bir şeydi.

        • 4

          MÖ 7. yüzyılda bu eğilimi başlatan Yunan atalarından alınmıştır. Bu genellikle, daha yüksek sosyal sınıfa sahip olanlara saatlerce çeşitli yiyecek ve içeceklerin sunulduğu ve onların kalkmak için tek nedenlerinin biraz daha yer açmak için tuvalete gitmek olduğu bir ziyafet veya ziyafet gerçekleştiğinde yapılırdı.

        • 5

          Antik Yunan'daki gelenek, erkeklerin yalnızca uzanmasına, kadınların ise yemeği getirip başka bir masada sandalyelere oturmasına izin veriyordu. Bu trendin Roma'da meşhur olmasıyla birlikte, kadınlar da bu tür ziyafetlere yatarak katılmak üzere entegre edildiler, ancak bu hâlâ yalnızca zengin ve güçlülere ayrılmıştı.

        • 6

          FAKİR İNSANLAR DA AYNI ŞEYİ YAPAMAZ MIYDI?

          Bu sorunun en başından beri aklınızda yandığı muhakkak. Bu yüzden bir an önce cevaplanması gerekiyor. Evet, alt sosyal sınıftakiler yemek yerken yere oturabilirlerdi ama dürüst olalım, bu pek rahat olmazdı ve muhtemelen günümüzde bunu yalnızca bir çocuk tercih ederdi.

        • 7

          Ayrıca çoğu insanın yoksulluk sınırının altında olduğunu, yani yalnızca asgari düzeyde paraları olduğunu ve uzanırken yemek yiyebilecekleri bir kanepe veya masa gibi başka hiçbir şeyi karşılayamayacaklarını ve paraları olsa bile, bunu dikkate almamız gerekir.

        • 8

          Buradaki fikir, çok zengin ve güçlü oldukları için farklı ve özel olmalarıydı. O zamanlar, zenginleri fakirlerden ayıracak özel tasarım kıyafetler ya da egzotik savaş arabaları yoktu; çoğu insan aynı kıyafetleri giyiyordu, ancak daha düşük bir sosyal sınıftan olanların tüm bu emekten dolayı biraz kirli görüneceğini hayal etmek zor değil.

        • 9

          Eski antik yazılarda, antik tanrıların Romalıların izlediği yaşam tarzına benzer belirli bir yaşam tarzıyla tasvir edildiğini de görüyoruz, bunun nedeni güçlü Romalıların nüfusun geri kalanı tarafından tanrı olarak görülmeyi arzulamalarıydı.

        • 10

          Hatta bu insanların bugün sosyal medyadaki çoğu fenomenden daha fazla ilgiye aç olduklarını söyleyecek kadar ileri gitmek mümkün. Bu, sosyal davranışlar söz konusu olduğunda insanlığın 2000 yıl boyunca bile pek değişmediğini gösteriyor.

        • 11

          Kaynak: History Of Yesterday

        • 12
        • 13
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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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