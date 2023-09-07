Ayrıca çoğu insanın yoksulluk sınırının altında olduğunu, yani yalnızca asgari düzeyde paraları olduğunu ve uzanırken yemek yiyebilecekleri bir kanepe veya masa gibi başka hiçbir şeyi karşılayamayacaklarını ve paraları olsa bile, bunu dikkate almamız gerekir.