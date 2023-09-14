Çiftçilik

Antik Roma da tıpkı diğer imparatorluklar gibi gıda ihtiyacını karşılamak için çiftçilere ihtiyaç duyuyordu. Bu meslek özellikle de savaş zamanı askerleri doyurmak için çok önemliydi.

Antik Roma'daki çiftçi aileler, ekip biçtikleri büyük arazilere sahipti. Bu araziler, büyük şehir nüfusunu doyurmakla sorumluydu. Bunun sonucunda, ekim, dikme, biçme ve hasat kaldırma gibi çiftçilikle alakalı çeşitli işler vardı. Ayrıca, değirmen ve tahıl ambarını çalıştırmak için de iş gücü gerekiyordu. Ancak bu iş gücü için ucuz oldukları için köleler tercih ediliyordu. Antik Roma'daki çiftçiler çoğunlukla buğday, arpa, üzüm ve sebzeler yetiştiriyordu.