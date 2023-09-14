Hamur işleri

Kim taze pişmiş çöreklerden veya hafta sonu çöreklerinden hoşlanmaz? Bazı sırlı donutların veya çikolata dolgulu kruvasanların şeker içeriği çok daha belirginken, diğer hamur işlerinin şeker içeriği sizi şaşırtabilir. Ticari olarak hazırlanan kekler, bilinen bir ilave şeker kaynağıdır ve birçoğunun yağ oranı son derece yüksektir. Bu onları sağlıksız bir karbonhidrat kaynağı ve diyetinizde sınırlamanız gereken bir yiyecek haline getirir. Mağazadan satın alınan kekler yerine, geleneksel ilave şeker yerine tam buğday unu ve bal kullanarak evde kendi kekinizi yapmayı deneyin. Daha da sağlıklı hale getirmek için ilave lif takviyesi için biraz rendelenmiş havuç veya kabak ekleyin.