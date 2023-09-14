Tam bir C vitamini deposu! Kemik ve kalp sağlığını destekliyor, bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara savaş açıyor

Hafızayı ve beyin fonksiyonlarını büyük oranda destekleyen önemli bir meyve olan kızılcık, hücrelerin zarar görmesini önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bunun yanında kızılcık tüketimi, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltır.

Kızılcık, kolesterol ve kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur. Kızılcık ayrıca, idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde de etkilidir.