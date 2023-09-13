Kış hazırlıkları için kolları sıvayın! Kırmızı biberi böyle saklayınca asla bozulmuyor! İşte közlenmiş biber konservesi tarifi
Kırmızı kapya biberini sevemeyen yoktur. Hele bir de közlenmiş olursa tadından yenmez. Malum kış hazırlıkları başlamışken siz de tüm malzemeleri hazırlayın. Kışın severek yiyeceğiniz kırmızı közlenmiş biber konservesini böyle saklayınca asla bozulmuyor, istediğiniz zaman kullanıma hazır halde bekliyor. İşte közlenmiş biber konservesi tarifi…
- 1
Yaz kış sevilerek tüketilen kırmızı biberin közlenmiş hali en çok tercih edilen türdür. Ancak lezzetli olmasının yanı sıra yapımı zor olan közleme işlemiyle her zamana uğraşmak mümkün olmuyor. Markette satılan konservelere güvenmiyor ve her zaman evde yapmayı tercih ediyorsanız, kış için konserve yöntemi tam size göre. Böylelikle istediğiniz zaman kullanıma hazır halde. Üstelik yapımı da oldukça kolay ve pratik. İşte bayılacağınız közlenmiş biber konservesi tarifi ve püf noktaları...
- 2
KÖZLENMİŞ BİBER KONSERVESİ TARİFİ
Malzemeler:
2 kilo kırmızı kapya biber
1 çay bardağı elma sirkesi
2 tatlı kaşığı kaya tuzu
6 diş sarımsak
İçme suyu
- 3
KÖZLENMİŞ BİBER KONSERVESİ NASIL YAPILIR?
Közlenmiş biber konservesi yapımı için; öncelikle 2 kilo kırmızı kapya biberi güzelce yıkayıp, suyunu süzün. Ardından kırmızı biberlerin sap kısımlarını kopartın ve çekirdek kısımlarını temizleyin. Daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine dizin. Közlemek için taze, sert ve etli olan kapya biberler seçin.
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- 4
Daha sonra kapya biberleri önceden ısıtılmış 250 derece fırına verin.
Yaklaşık 20-25 dakika kadar biberleri fırında közleyin. Kırmızı kapya biberleri fırında közlemek yerine direk ocak üzerinde, mangalda ya da ocak üzerinde közmatikte de közleyebilirsiniz.
- 5
Daha sonra közlediğiniz kırmızı biberlerin kabuklarını daha kolay soyabilmek için henüz sıcakken bir poşet içerisine koyun ve poşetin ağzını bağlayın. Bu şekilde 20-25 dakika kadar bekletin.
Ardından biberleri poşetten çıkartıp, kabuklarını güzelce soyun. Kabuğunu soyduğunuz biberleri hafif çukur bir tabak üzerine koyun.
- 6
Diğer tarafta 2 adet orta boy kavanozun içine kabuğunu soyduğunuz közlenmiş kapya biberleri ağızları alta bakacak şekilde yerleştirin. Her bir kavanoz 7-8 adet kapya biber alacaktır.
Biberleri kavanozlara yerleştirdikten sonra biberlerin tabağında bıraktığı hafif jelimsi kıvamda ve çok lezzetli olan suyunu kavanozlara paylaştırın.
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- 7
Daha sonra her bir kavanozdaki kapya biberlerin üzerine 1 er tatlı kaşığı kaya tuzu, 3 er diş sarımsak ve yarımşar çay bardağı elma sirkesi ekleyin. Ardından kavanozların kenarından bir bıçak sokup, havasını alın.
Son olarak biberlerin hafifçe üzerine gelecek kadar içme suyu dökün. Kavanozların kapağını 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatın.
- 8
Ardından kavanozların rahatça sığabileceği derin bir tencereyi ocağın üzerine koyun. Kavanozları ters çevirip, tencerenin tabanına düz bir şekilde oturtun. Kavanozların yarısına gelecek şekilde soğuk su dökün ve kavanozları yaklaşık 10-15 dakika kaynamaya bırakın.
- 9
Kaynama işlemi bittikten sonra kavanozları tencerenin içinden çıkarıp, bir mutfak örtüsü üzerine alın. Kapaklarını dikkatli bir şekilde tekrardan iyice sıkıştırın.
Ardından kavanozları bekletmeden hemen ters çevirip, kapaklarının vakumlanmasını sağlayın. Bu şekilde oda sıcaklığında bekletin.
Mutlaka yeni konserve kapağı kullanın. Kavanozunuzu ve kapakları kullanmadan önce sterilize edip, temiz olduğundan emin olun.
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