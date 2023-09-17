Bu kişiler ser verip sır vermiyor! İşte sırrınızı saklayacak en güvenilir burçlar

Güvenilir Boğa

Oğlak ve Başak burcunun bu listede yer aldığını düşünürsek Boğa burcunun da listeye dahil edilmesi sizi şaşırtmamalı çünkü Oğlak, Başak ve Boğa üç toprak burcudur. Dünya işaretleri genellikle güvenilir ve topraklıdır. Bu da onların elementinin neden Dünya olduğunu açıklar; hava gibi daha değişken ve özgür ruhlu, su gibi belirsiz veya ateş gibi yoğun bir şey değil. Hava, su ve ateş burçlarına güvenmemeniz gerektiğini söylemiyoruz ancak toprak burçları daha güvenilir ve olgun olma eğilimindedir, bu nedenle toprak burçları genellikle kime güveneceğinizi seçerken güvenebileceğiniz en iyi kişilerdir.