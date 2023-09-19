Ancak WebMD uzmanları, fesleğenin sivilce tedavisindeki etkinliği konusunda hala daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıyor. En sevdiğiniz yemeğin içine pişirildiğinde tüketim için genellikle güvenli olduğu düşünülse de, fesleğenin topikal olarak uygulanması yalnızca "muhtemelen güvenli" olarak kabul edilir.