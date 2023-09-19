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        Haberler Sağlık Ağrıyan kasları iyileştiriyor, sivilceleri yok ediyor! İşte popüler bahçe bitkisi

        Ağrıyan kasları iyileştiriyor, sivilceleri gidermeye yardımcı oluyor! İşte popüler bahçe bitkisi

        Zaman boyunca insanlar tıbbi özellikleri için çok sayıda bitkinin, şifalı otun ve baharatın gücünden yararlandı. Zencefilden karabibere, naneye, tarçına, kekiğe ve bunların arasındaki her şeye kadar bu bileşenlerin birçoğu mide bulantısı, iltihaplanma, sindirim rahatsızlığı ve diğer çeşitli rahatsızlıklarla mücadele etmek için kullanılmıştır. Bu bitkilerin birçoğunun bugün hala pratik kullanımları vardır. Aslında, şu anda bahçenizde yetişen ve egzersiz nedeniyle ağrıyan kasları hafifletmeye veya sinir bozucu sivilceleri gidermeye yardımcı olabilecek popüler bir bitki olabilir. Bu büyülü bitki nedir diye soruyorsunuz? Cevap: Fesleğen!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 09:01 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:01
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        • 1

          En popüler fesleğen türleri arasında yer alan tatlı fesleğenin başlangıçta birçok faydası vardır. İştahı artırdığı, vücuttan balgamı temizlediği, mukoza zarlarındaki tahrişi azalttığı ve gazı hafiflettiği iddia ediliyor.

        • 2

          Bunun büyük bir kısmı fesleğenin zengin beslenme profilinden kaynaklanmaktadır; çünkü bitki demir, potasyum, A vitamini, K vitamini ve daha fazlasıyla doludur.

        • 3

          İran Temel Tıp Bilimleri Dergisi'nde 2023'te yayınlanan bir literatür incelemesine göre, fesleğenin ağrıyan kasları yumuşatma ve sivilceleri önleme yeteneği, aynı zamanda anti-inflamatuar ve anti-mikrobiyal olarak da hizmet ettiği gerçeğine dayanmaktadır.

        • 4

          FESLEĞEN İLTİHABI HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLABİLİR

          Vücuttaki inflamasyonun anahtar belirteçlerinden biri proinflamatuar sitokinlerin varlığıdır. Cleveland Clinic uzmanları, sitokinlerin normalde iltihabı kontrol altında tutmaya yardımcı olan mesaj veren proteinler olduğunu açıklıyor.

        • 5

          Pro-inflamatuar sitokinlerin salınımı, istilacı patojenleri savuşturmaya yardımcı olmak için önemli olsa da, aşırı miktarda salındıklarında inflamasyonu bir miktar daha arttırabilirler.

        • 6

          Antioksidanlar bilimsel dergisinde yayınlanan 2018 araştırmasına göre, pro-inflamatuar sitokinlerin üretimi belirli sağlık koşullarıyla bağlantılı olsa da yoğun, uzun süreli dayanıklılık egzersizi ve ardından gelen kas ağrılarıyla ilişkili olarak da gözlemlenmiştir.

        • 7

          İran Temel Tıp Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan bir inceleme, bitkinin çeşitli kısımlarından elde edilen fesleğen ekstraktının, pro-inflamatuar sitokinlerin salınımını bastırdığına ve anti-inflamatuar sitokinlerin ekspresyonunu iyileştirdiğine dair kanıtlar buldu. Ek olarak, bitkinin analjezik özellikleri, iltihaplanmaya bağlı ağrıyı hafifletme potansiyeli gösterdi.

        • 8

          FESLEĞENİN SİVİLCE ÜZERİNDEKİ ANTİ-MİKROBİYAL ETKİLERİ

          Tahriş edici sivilceler için doğal tedavi yöntemleri arayanlar için fesleğen esansiyel yağı aradığınız çözüm olabilir.

        • 9

          2006 yılında yapılan bir çalışmada Uluslararası Kozmetik Bilimi Dergisi'nde yayınlanan araştırmada araştırmacılar, üç farklı fesleğen yağı türünün, büyük ölçüde sivilceyle ilişkilendirilen bir bakteri olan Propionibacterium akneleri üzerindeki etkilerini analiz etmek için laboratuvar testleri gerçekleştirdi.

        • 10

          Çalışma ekibi tatlı fesleğen, kutsal fesleğen ve ak fesleğeni inceledi. Beyaz fesleğen yağı bakteriler üzerinde engelleyici bir etki göstermezken, tatlı fesleğen ve kutsal fesleğen bunu yaptı.

        • 11

          Her bir fesleğen yağının su içinde yağ mikro emülsiyon karışımını test ederken, tatlı fesleğen yağı, P. aknes'e karşı önleyici aktivite söz konusu olduğunda kutsal fesleğen formülasyonundan daha iyi performans gösterdi.

          Araştırmacılar, tatlı fesleğen ve fesleğen yağlarının, sivilce için cilt bakımı tedavisi ürünleri geliştirme konusunda potansiyel taşıdığını belirledi.

        • 12

          Ancak WebMD uzmanları, fesleğenin sivilce tedavisindeki etkinliği konusunda hala daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıyor. En sevdiğiniz yemeğin içine pişirildiğinde tüketim için genellikle güvenli olduğu düşünülse de, fesleğenin topikal olarak uygulanması yalnızca "muhtemelen güvenli" olarak kabul edilir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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