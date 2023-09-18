Bu besinler beyni kötü etkiliyor! Beyin sağlığınız için en kötü 7 yiyecek

Kılıçbalığı

Birçok seçeneğin sağladığı sağlıklı yağlar ve kolin nedeniyle insanların beyin sağlığı açısından daha fazla balık ve kabuklu deniz ürünleri tüketmesi önerilir. Ancak bu genelleştirilmiş öneriye eşlik eden bazı uyarılar var.

İlk olarak deniz ürünleriniz kızartılmamalıdır çünkü kızartılmış gıda alımı zayıf bilişsel sağlık sonuçlarıyla bağlantılıdır. İkincisi, balığınız büyük miktarda cıva içermemelidir. Kılıçbalığı daha büyük bir balıktır ve etinde daha fazla miktarda cıva biriktiği bilinmektedir.

Cıva içeriği yüksek balıklardan neden kaçınmalısınız? Daha yüksek cıva birikimi, bilişsel işlev testlerinde daha düşük performansla bağlantılıdır. Dr. Bredesen, "Neyse ki, çok daha yüksek omega-3 yağları ve ton balığı, köpekbalığı ve balıklarda bulunan beyin zehiri cıvanın çok düşük seviyelerine sahip, doğadan yakalanmış SMASH balıkları (somon, uskumru, hamsi, sardalya ve ringa balığı) gibi leziz alternatifler var. " diye tavsiyede bulunuyor.