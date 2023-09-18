Bu besinler beyni kötü etkiliyor! Beyin sağlığınız için en kötü 7 yiyecek
Bu gıdalar beyin sağlığı hedeflerinize aykırı olabilir; özellikle de bunları beslenmenize sık sık dahil ederseniz.
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Yaklaşık her üç kişiden ikisi 70'li yaşlarına ulaştıklarında bilişsel bozukluk yaşayacağından, birçok kişinin akıl sağlığını desteklemenin yollarını bulmanın ilk sırada yer alması anlaşılabilir bir durumdur. Bunu yapmanın bir yolu da beyin sağlığı açısından en kötü gıdalardan bazılarının alımını azaltmaktır. Evet, yediğiniz şeyin uykunuz üzerinde etkisi vardır.
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Nörobilim Araştırmacısı ve Nörodejeneratif Hastalık Uzmanı Dale Bredesen, "Optimal beyin sağlığına sahip olmak, inflamasyonu ve toksine maruz kalmayı en aza indirmek, metabolik olarak esnek olmak, destekleyici enerjilere (kan akışı, oksijenlenme, mitokondriyal fonksiyon ve besinler) sahip olmak ve yeterli nörotrofik desteğe sahip olmak anlamına gelir." diyor.
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Beyin sağlığı sorunları yaşama riskinizi etkileyebilecek birçok faktör vardır; bazıları tamamen kontrolünüz dışındadır (genetiğiniz ve yaşınız gibi). Ancak sigara içmekten kaçınmak, alışkanlıklarınıza fiziksel aktivite eklemek ve sağlıklı bir kiloyu korumak gibi kafanızı en iyi durumda tutmanıza yardımcı olabilecek başka faktörler de vardır.
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Beslenme tercihleriniz söz konusu olduğunda, Akdeniz diyeti gibi antioksidan bakımından zengin beslenme kalıplarını takip etmenin ve omega-3 yağ asitleri ve B vitaminleri gibi besinlere odaklanmanın beyin sağlığınızı doğal olarak desteklemeye yardımcı olabileceği iyice anlaşılmıştır. Günlük meyve ve sebze tüketiminin yüksek olması, diyetlerinde düşük miktarda meyve ve sebze bulunduranlara kıyasla daha iyi bilişsel performansla sonuçlanabilir.
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Bu nedenle, antioksidanlar, sağlıklı yağlar ve mikro besinlerle dolu, besin açısından yoğun bir diyet yemek, beyin sağlığınızı desteklemenize yardımcı olabilir. Ancak diğer taraftan, özellikle beslenmenize sık sık dahil ederseniz, beyin sağlığı hedeflerinize aykırı olabilecek bazı yiyecekler de vardır.
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Bilişsel sağlığınıza odaklanıyorsanız, zihninizin mümkün olduğu kadar iyi çalışmasına yardımcı olmak için (eğer varsa) çok sınırlı miktarlarda yemeniz gereken, beyin sağlığı açısından en kötü 7 besin bunlardır. İşte beyin sağlığınız için en kötü 7 yiyecek…
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Bisküvi
Bisküvilerinizi eski yöntemlerle (yani kısaltarak) yapıyorsanız, vücudunuzu aşırı tüketildiğinde beyin ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilecek trans yağlara maruz bırakıyor olabilirsiniz.
Bir parti hazırlarken malzemelerinize dikkat edin ve kahvaltıda ne yiyeceğinize karar verirken tam tahıllı ekmek gibi daha besleyici bir seçeneğe yönelmeyi deneyin.
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Donut
Beyin sağlığımızı desteklemeyen gıdalar söz konusu olduğunda çörekler üçlü bir darbe alır. Bu ikramlar tipik olarak ilave şekerlerle yapılır ve aşırı tüketildiğinde bilişsel işlevlerin azalmasıyla ilişkili gibi görünmektedir.
Donutlar da derin yağda kızartılır ve aşırı işlenmiş bir gıda olarak kabul edilir; bu da onları sık sık yemenin beyin sağlığınıza ne kadar zararlı olabileceğini vurgular.
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Fast food
Bazen risk oluşturan şey, yediğiniz yiyecek değil, yiyeceğin ambalajıdır. Fast food ambalajları, per- ve poli-floroalkil maddeleri (PFAS'ler) veya bilişsel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkiler de dahil olmak üzere birçok olumsuz sağlık etkisine bağlı kimyasalları içermesiyle ünlüdür.
PFAS, hamburger ambalajlarında, pizza kutularında ve yağa dayanıklı diğer ambalajlarda bulunur. Bu kimyasallar yiyeceklere sızabilir ve diyetle maruz kalma oranımızı artırabilir, bu da bilişsel sağlığımız açısından harikalar yaratmayabilir.
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Jelibon
Hepimiz ara sıra tatlı bir ikramı severiz. Ancak sakızlı ayılar gibi şekerler, esas olarak saf şekerden yapıldıkları için besleyici hiçbir şeyden yoksundur. Enerji kaynağı olarak glikoz formundaki şekere ihtiyaç duyulurken, çok fazla şeker tüketimi hafızanın bozulması ve demans riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle, sakızlı şekerinizi ara sıra keyif için ayırmanız ve meyveler gibi sık sık yutkunmak için daha besin açısından yoğun tatlı atıştırmalıklara bağlı kalmanız daha iyi olur.
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Kılıçbalığı
Birçok seçeneğin sağladığı sağlıklı yağlar ve kolin nedeniyle insanların beyin sağlığı açısından daha fazla balık ve kabuklu deniz ürünleri tüketmesi önerilir. Ancak bu genelleştirilmiş öneriye eşlik eden bazı uyarılar var.
İlk olarak deniz ürünleriniz kızartılmamalıdır çünkü kızartılmış gıda alımı zayıf bilişsel sağlık sonuçlarıyla bağlantılıdır. İkincisi, balığınız büyük miktarda cıva içermemelidir. Kılıçbalığı daha büyük bir balıktır ve etinde daha fazla miktarda cıva biriktiği bilinmektedir.
Cıva içeriği yüksek balıklardan neden kaçınmalısınız? Daha yüksek cıva birikimi, bilişsel işlev testlerinde daha düşük performansla bağlantılıdır. Dr. Bredesen, "Neyse ki, çok daha yüksek omega-3 yağları ve ton balığı, köpekbalığı ve balıklarda bulunan beyin zehiri cıvanın çok düşük seviyelerine sahip, doğadan yakalanmış SMASH balıkları (somon, uskumru, hamsi, sardalya ve ringa balığı) gibi leziz alternatifler var. " diye tavsiyede bulunuyor.
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Kızarmış tavuk
Derin yağda kızartılmış her şeyin tadı kesinlikle güzeldir. Kızarmış yemeğinizi ısırdığınızda aldığınız o tatmin edici çıtırtı, yerini alması zor bir şeydir. Ancak kızarmış tavuk gibi kızarmış yiyecekler sıklıkla beyninize herhangi bir fayda sağlamaz. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir meta-analizin sonuçları, daha fazla kızarmış yiyecek alımı ile artan bilişsel sağlık sorunları riski arasında bir ilişki olduğunu gösterdi.
Tavuğunuzda biraz gevrek olmadan yapamıyorsanız, derin yağda kızartmak yerine pane yapmayı ve fırında pişirmeyi deneyin.
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Sosisli sandviç
Genellikle sosisli sandviç veya diğer aşırı işlenmiş etleri, bunların "sağlıklı yiyecek" olduğunu düşünerek yemeyiz. Ancak bunları sık sık tüketmek beyin sağlığınıza zarar verebilir, özellikle de işlenmiş et alımınızı somon, ceviz ve yeşil sebzeler gibi beyin sağlığını destekleyen gıdalarla dengelemiyorsanız.
Birçok çalışma aşırı işlenmiş et tüketimini bilişsel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerle ilişkilendirmektedir. Örneğin, Avrupa Beslenme Dergisi'nde yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, daha fazla işlenmiş et ve diğer gıdaları tüketenlerin belirli testleri yapma becerisinin daha az olduğunu gösterdi.
Bredesen şunu ekliyor: "Maalesef sosisli sandviç, jambon ve şarküteri gibi nitrat ve nitrit içeren etler, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra kanser, kalp-damar hastalıkları ve diyabet riskini de artırıyor."