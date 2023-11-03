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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli SON DAKİKA: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı belli oldu! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar ve yüzde kaç oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ocakta maaş zammı ne olacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyonunu yüzde 3.43, 10 aylık enflasyonu yüzde 55 olarak açıkladı. Temmuz -  ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltti. Peki mevcut enflasyon ve Merkez Bankası'nın tahminine göre emekli aylıklarına ve memur maaşlarına ne kadar enflasyon farkı doğacak?  Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 03.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:39
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        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı

        MEMURLARIN ENFLASYON FARKI

        Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.

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        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel olarak yüzde 65’e çıkartıldı.

        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu

        Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22’den yüzde 68.01’e çıktı.

        Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.

        OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

        Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.

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        Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini söyledi. Emeklilere ilave zamma ilişkin bir kanun değişikliği yapılması durumunda enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılmış olacak.

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        #maaş zammı
        #enflasyon farkı
        #Memur maaşları
        #ssk
        #BAĞ-KUR
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Kıvanç
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