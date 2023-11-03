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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SON DAKİKA: Yeniden değerleme oranı belli oldu! 2024'te vergi ve harçlara gelecek zam oranı ortaya çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı

        Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezalarındaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 oldu. Buna göre 2024'te IMEI kaydı ücreti 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükselecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:19
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        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
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        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu

        Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

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        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu

        Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

        Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.

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        KIRMIZI IŞIK İHLALİ 1.506 TL

        Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

        Buna göre, 2024’te bazı trafik cezaları şöyle olacak:

        Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 1.506 TL (951 TL)

        Ruhsatsız araç kullanma: 586 TL (370 TL)

        Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 691 TL (436 TL)

        Engelli otoparkını işgal: 1.384 TL (874 TL)

        Kış lastiği taktırmamak: 4.015 TL (2.534 TL)

        Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 6.439 (4.064 TL)

        (Parantez içi rakamlar 2023 yılına aittir)

        PASAPORT HARÇLARI

        Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili.

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        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

        6 aya kadar: 1.092 TL (689 TL)

        1 yıl: 1.597 TL (1083 TL)

        2 yıl: 2.608 TL (1646 TL)

        3 yıl: 3.705 TL (2338 TL)

        3 yıldan fazla: 5.222 TL (3295 TL)

        YURT DIŞI TELEFON HARCI

        Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 7 Temmuz 2023’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılında ise 31.692 TL olacak.

        MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE OLACAK?

        Araç sahiplerince her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Cumhurbaşkanı geçen yıl yeniden değerlenme oranı yüzde 122.90 olmasına karşın, yetkisini kullanarak MTV’yi yüzde 61.5 oranında artırdı.

        Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde gelecek yıl silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi 2.120 TL’den 3.359 TL’ye çıkacak.

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        #Yeniden değerleme oranı
        #trafik cezası
        #vergi
        #harç
        #MTV
        Haberi Hazırlayan: Selim Karahan
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