Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.674,49 %0,14
        DOLAR 28,3984 %0,16
        EURO 30,2061 %0,14
        ALTIN 1.815,29 %0,30
        FAİZ 37,51 %0,27
        GÜMÜŞ GRAM 20,72 %-0,18
        BITCOIN 34.421,00 %-1,42
        GBP/TRY 34,6628 %0,00
        EUR/USD 1,0630 %0,08
        BRENT 87,24 %0,45
        ÇEYREK ALTIN 2.967,99 %0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı! 2023 TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları ne kadar, yüzde kaç oldu? - İş-Yaşam Haberleri

        Ekim ayı enflasyonu açıklandı

        Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 61.36 ile beklentilerin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyonda 3 ayın ardından ilk kez yavaşlama kaydedildi. Aylık enflasyon ise eylüldeki yüzde 4.75'lik seviyesinden yüzde 3.43'e çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.36, bir önceki aya göre ise yüzde 3.43 yükseldi.

        Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 61.53 ile 2023'ün en yüksek seviyesini görmüştü. Aylık enflasyon ise yüzde 4.75 olmuştu.

        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu

        Piyasa beklentisi ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 4.08, yıllık enflasyonun ise yüzde 62.36 gelmesi yönündeydi.

        Beklentilerin altında gelen bu oranlarla ekim ayında yıllık enflasyonda 3 ayın ardından ilk kez düşüş yaşandı.

        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu

        TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023

        .png
        .png
        REKLAM

        TÜİK verilerine göre ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25.98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.12 ile lokanta ve oteller olarak kayıtlara geçti.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023

        .png
        .png

        ULAŞTIRMADA DÜŞÜŞ

        Ana harcama gruplarındaki değişimlere aylık olarak bakıldığında ise ulaştırmanın yüzde 0.18 ile tek gerileme yaşanan ana grup olduğu görüldü. Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13.73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2023

        .png
        .png

        ZAM ŞAMPİYONU ÇOCUK GİYİMİ

        Ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel ürün yüzde 22.40 ile 'çocuk giyim' oldu. Bunu yüzde 17.73 ile 'demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı' ve yüzde 16.84 ile 'kadın giyim' takip etti.

        En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı
        Çocuk giyim 22,40
        Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 17,73
        Kadın giyim 16,84
        Kadın ayakkabısı 16,14
        Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 10,78
        Erkek giyim 10,20
        Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri 9,47
        Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 9,15
        Kuzu eti 8,83
        Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 8,57

        EN SERT DÜŞÜŞ UÇAK BİLETLERİNDE YAŞANDI

        Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok düşen temel başlık yüzde 12.97 ile 'havayolu ile yolcu taşımacılığı' oldu. Bunu yüzde 5.69 ile taze meyveler ve yüzde 4.57'lik düşüşle 'Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı' takip etti.

        En az artan veya en fazla düşen temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
        Havayolu ile yolcu taşımacılığı -12,97
        Taze meyveler -5,69
        Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı -4,57
        Oteller, pansiyonlar ve diğerleri -3,10
        Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları -2,15
        Paket turlar -0,89
        Otomobil (Benzinli) -0,67
        Peynir -0,29
        Bira -0,28
        Mutfak mobilyaları -0,13

        Detaylar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ENFLASYON
        Haberi Hazırlayan: Selim Karahan
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Dolandırıcılıktan suçlu bulundu
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Aşiret liderinden küçük kıza istismar
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi
        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme!
        Çocuğun yüzüne biber gazı sıkmıştı! Sıcak gelişme!
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Park kavgasında dehşet! Taksici öğretmeni dövdü!
        Park kavgasında dehşet! Taksici öğretmeni dövdü!
        Türkiye karış karış taranacak!
        Türkiye karış karış taranacak!
        Habertürk Anasayfa