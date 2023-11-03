Ekim ayı enflasyonu açıklandı
Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 61.36 ile beklentilerin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyonda 3 ayın ardından ilk kez yavaşlama kaydedildi. Aylık enflasyon ise eylüldeki yüzde 4.75'lik seviyesinden yüzde 3.43'e çekildi
TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.36, bir önceki aya göre ise yüzde 3.43 yükseldi.
Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 61.53 ile 2023'ün en yüksek seviyesini görmüştü. Aylık enflasyon ise yüzde 4.75 olmuştu.
Piyasa beklentisi ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 4.08, yıllık enflasyonun ise yüzde 62.36 gelmesi yönündeydi.
Beklentilerin altında gelen bu oranlarla ekim ayında yıllık enflasyonda 3 ayın ardından ilk kez düşüş yaşandı.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023.png
TÜİK verilerine göre ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25.98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.12 ile lokanta ve oteller olarak kayıtlara geçti.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023.png
ULAŞTIRMADA DÜŞÜŞ
Ana harcama gruplarındaki değişimlere aylık olarak bakıldığında ise ulaştırmanın yüzde 0.18 ile tek gerileme yaşanan ana grup olduğu görüldü. Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13.73 ile giyim ve ayakkabı oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2023.png
ZAM ŞAMPİYONU ÇOCUK GİYİMİ
Ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel ürün yüzde 22.40 ile 'çocuk giyim' oldu. Bunu yüzde 17.73 ile 'demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı' ve yüzde 16.84 ile 'kadın giyim' takip etti.
EN SERT DÜŞÜŞ UÇAK BİLETLERİNDE YAŞANDI
Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok düşen temel başlık yüzde 12.97 ile 'havayolu ile yolcu taşımacılığı' oldu. Bunu yüzde 5.69 ile taze meyveler ve yüzde 4.57'lik düşüşle 'Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı' takip etti.
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