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TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.36, bir önceki aya göre ise yüzde 3.43 yükseldi.

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 61.53 ile 2023'ün en yüksek seviyesini görmüştü. Aylık enflasyon ise yüzde 4.75 olmuştu.

Piyasa beklentisi ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 4.08, yıllık enflasyonun ise yüzde 62.36 gelmesi yönündeydi.

Beklentilerin altında gelen bu oranlarla ekim ayında yıllık enflasyonda 3 ayın ardından ilk kez düşüş yaşandı.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023 .png REKLAM TÜİK verilerine göre ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25.98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.12 ile lokanta ve oteller olarak kayıtlara geçti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023 .png ULAŞTIRMADA DÜŞÜŞ Ana harcama gruplarındaki değişimlere aylık olarak bakıldığında ise ulaştırmanın yüzde 0.18 ile tek gerileme yaşanan ana grup olduğu görüldü. Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13.73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2023 .png ZAM ŞAMPİYONU ÇOCUK GİYİMİ Ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel ürün yüzde 22.40 ile 'çocuk giyim' oldu. Bunu yüzde 17.73 ile 'demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı' ve yüzde 16.84 ile 'kadın giyim' takip etti. En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı Çocuk giyim 22,40 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 17,73 Kadın giyim 16,84 Kadın ayakkabısı 16,14 Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 10,78 Erkek giyim 10,20 Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri 9,47 Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 9,15 Kuzu eti 8,83 Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 8,57 EN SERT DÜŞÜŞ UÇAK BİLETLERİNDE YAŞANDI Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok düşen temel başlık yüzde 12.97 ile 'havayolu ile yolcu taşımacılığı' oldu. Bunu yüzde 5.69 ile taze meyveler ve yüzde 4.57'lik düşüşle 'Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı' takip etti. En az artan veya en fazla düşen temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Havayolu ile yolcu taşımacılığı -12,97 Taze meyveler -5,69 Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı -4,57 Oteller, pansiyonlar ve diğerleri -3,10 Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları -2,15 Paket turlar -0,89 Otomobil (Benzinli) -0,67 Peynir -0,29 Bira -0,28 Mutfak mobilyaları -0,13 Detaylar geliyor...

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