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Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen muhteşem besinler

Kolesterol, dünya genelinde yaş ortalamasının artması ve hareketsiz yaşamla birlikte kalp ve damar hastalıklarına neden olarak aynı zamanda karaciğeri bitiriyor, kalp krizi ve felç gibi çok sayıda hastalığı da tetikliyor. Kolesterolü düşürmek için sağlıklı yaşam ve beslenme düzeniyle mümkün. Yapılan araştırmalara göre, doymuş yağdan fakir; lif, antioksidan, tekli doymamış yağ ve balıktan zengin bir diyet, kalp damar hastalıkları üzerine olumlu etki yapıyor. Günde 7 gram lif yönünden zengin besinlerin tüketimi felç olma riskini yüzde 7 oranında düşürüyor. Günlük beslenme diyetinize lifli besinleri ekleyerek kolesterolü düşürebilir, kalp ve damar hastalıkları riskini ortadan kaldırabilirsiniz. İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen muhteşem besinler…

Giriş: 15.12.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kalp ve damar sağlığı için kötü kolestrolü dengede tutmak hayati önem taşıyor. Çünkü yüksek kolestrolün birçok organa sinsice zarar verir. Yüksek kolestrol birçok hastalıkları beraberinde getirmekle birlikte kalp krizi, felç ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıklara neden olur. Sinsice ilerleyen kolestrolün ana nedeni tüketilen zararlı gıdalardan kaynaklanır. Ancak yine kolestrolü düşürmenin yolu da sağlıklı gıdaları beslenme listemize eklemekten geçer.

  • Kalp damar hastalıklarından korunma ya da tedavi için uygulanacakların başında ideal kiloya sahip olmak yer alıyor. Bunun için ilk olarak yaşam tarzı değişikliğine giderek, hafif gıdalarla dengeli beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Sağlıklı bir vücut için tek bir besinden fayda beklemek elbette ki olanaksızdır. Ancak bazı besinler vardır ki, diğerlerine göre kalp sağlığına daha fazla katkı sağlarlar.

  • Diyetin kalp sağlığı üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmalarda, agresif yağ kısıtlamalarının ölüm oranında yüzde 30-60 azalma sağladığı ortaya konmuştur.

  • Omega3 yağ asitleri içeren besinler de kanda pıhtı oluşumunu azaltıp damar genişletici etki sağlamaktadır. Bununla birlikte balık tüketimi ile kalp damar hastalıkları sonucu gelişen ölüm oranında ters orantı olduğu ortaya konmuş.

  • PEKİ NE YAPMALI? 

    Taze sebze, meyve, balık ve lifli gıdalardan zengin beslenmeye özen gösterin. Total yağ tüketiminiz diyetinizin yüzde 30’unu geçmemeli.

    Doymuş yağ oranını yüzde 7-10, çoklu doymamış yağ tüketimini yüzde 10, tekli doymamış yağ tüketimini ise yüzde 10-15 civarında sınırlandırın.

    Günde 50-90 mmol potasyum alın, doymuş yağ alımını sınırlandırın ve yeterli miktarda kalsiyum ile magnezyum içeren besinler tüketin.

    Kırmızı eti haftada 1-2 kez olmak üzere yaklaşık 100’er gram tüketin.

    Tatlı tüketmek istediğinizde ağır hamur tatlıları yerine sütlü olanları tercih edin. Trigliserid değeriniz yüksekse alkolü bırakın, değilse kısıtlayın. Günlük tuz alımını da 5 gram ile sınırlandırın.

    Bunun için ideal kilonuza ulaşın, fiziksel aktivitenizi artırın, sigara içmeyin, alkol tüketimini kısıtlayın

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