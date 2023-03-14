- Cilt tedavilerinde kullanılır. Ciltteki lekelere ve çillere karşı renk açıcıdır.
- Bağışıklık sistemi için oldukça etkili bir meyvedir. Bronşit ve göz inflamasyonları için ilaç görevi görür. Özellikle kışın ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilmelidir.
- Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşır, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır.
- Demirhindi suyu göz hastalıklarında ve kuru göz tedavisinde kullanılır.
- Eklem ağrıları üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.
- Gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarına iyi gelir.
- Midedeki asit salgısını azalttığı için ülsere iyi gelir.
- Gut ve eklem iltihaplanmasında rahatlama sağlar.
- Demirhindi meyvesi, kalp hastalıklarına karşı koruyu bir kalkandır.
- Kan lipidlerini düşüren demirhindi kilo vermeye de fayda sağlamaktadır.
- Demirhindi eklem ağrıları için birebirdir.
- Demirhindi meyvesinin suyu, iltihaplı göz rahatsızlıkları ve kuruyan gözlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Laksatif etkisi olan demirhindi, hazmı kolaylaştırıp kabızlığı giderici bir etkiye sahiptir.
- Cilt sağlığı için son derece faydalı olan demirhindi, cilt lekeleri ve çillerin renginin açılmasına fayda sağlar.
- Midedeki asit salgısını azaltan demirhindinin ülsere karşı olumlu etkisi vardır.
- Bağırsak hareketlerini düzenleyen demirhindi spazmları da engellemektedir.
- Demirhindi, safra kesesi ile ilgili sorunların tedavisinde yardımcıdır.
- Demirhindinin içeriğinde; pektin, demir, bakır, selenyum, sodyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A, B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminleri bulunmaktadır.