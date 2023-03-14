İLİKLİ KEMİK SUYU NASIL YAPILIR?
İlikli kemik suyunun yapım aşaması ise oldukça önemli. Kemiğin içerisindeki maddelerin açığa çıkması için mutlaka ksıık ataşte kaynatılması büyük önem taşıyor. İşte ilikli kemik suyu yapımının adım adım aşaması ise şu şekilde;
Kemiğin geldiği yerden mümkün olduğunca emin olun. En önemlisi kemiğin doğallığı.
Kuzu, danadan daha az toksik olması nedeniyle tercih nedeni. Danada daha çok ilik ve kolajen var.
Kemikleri 1 gece tuzlu suda buzdolabında bekletin. Daha sonra bu suyu atın. Kandan kurtulursunuz.
Kemiklerin üstünü geçecek kadar su. Yaklaşık 1 kg kemiğe 1.5 litre su gibi.
Kemikler kapağo kapalı bir tencerede 12-24 saat kadar pişmeli. Tencerenin kapağı açık olursa buharlaşma fazla oluyor.
Kaynamayacak, çok düşük ısıda hafifçe fıkırdayarak pişecek.
İlk başta üstünde köpükler çıkıyor bu köpükleri kaşıkla alıp atın.
Pişerken 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ki, kemikteki mineraller suya geçsin.
Sebze ve baharatları son 3-4 saatte ekleyin. (Kereviz sapı, havuç, maydanoz sapı, soğan, sarımsak, tane karabiber, defne yaprağı, taze kekik...)
Ocaktan alınca uzun uzun süzün. Dolapta 12 saat bekletip üstündeki yağ tabakasını alıp atın (çünkü toksinler orada birikiyor). Hayvanın sağlıklı koşullarda beslendiğinden eminseniz yağın bir miktarını da tutabilirsiniz.
Buzlukta 3 ay saklanabiliyor. Küçük kaplara koyup tüketeceğiniz kadar çıkarın.
Aç karnına sek içilmesi önemli.
C vitamini ve sarımsakla birlikte tüketildiğinde kolajen artıyor. Tüketirken içine limon sıkmak iyi bir fikir olabilir.
Yemeklere katacaksanız yemeğin ısısı düşünce en son koyun.
Pek masum değil, bazı enzimleriniz eksikse sıkıntı yaratabilir.
Histamin salgısını arttırabilir bu da kendini alerji ya da anksiyete olarak gösterebilir. Bunu engellemenin yolu yanında bol C vitamini tüketmek.
Hayvan toksikse yüksek oranda o toksinleri de almış oluyorsunuz.
Uzun kaynadıkça kolajen artıyor ama hayvanda kötü ne var ne yoksa o da suya geçiyor. Bu nedenle maksimum 6 saat kaynatmalı diyenler de var.
Yapılması göründüğü kadar zor değil. 12 saat tencerenin başında beklemiyoruz.