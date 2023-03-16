Cildi sıkılaştırıyor, hücre yeniliyor! Botoks etkisiyle kırışıklıklara karşı savaş açan doğal yağlar

DOĞAL YAĞLAR CİLT BAKIM RUTİNİNE NASIL EKLENİR?
Doğal yağlar cilt bakımı rutininize dahil etmenin 4 basit yolunu paylaşıyoruz.
İçerideki nemi kapatmaya yardımcı olduğu için normal nemlendiricinizi uyguladıktan sonra doğal yağı uygulayın.
Normal nemlendiricinize veya fondöteninize birkaç damla doğal yağı ekleyin.
Badem yağı veya jojoba yağı gibi doğal yağları makyaj temizleyici olarak kullanın.
Cildinizi kurutmadan ölü deri hücrelerini etkili bir şekilde yok etmek için peeling peelinginize birkaç damla doğal yağı karıştırın.