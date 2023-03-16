Cildi sıkılaştırıyor, hücre yeniliyor! Botoks etkisiyle kırışıklıklara karşı savaş açan doğal yağlar

Zamanla cilt yapısındaki pürüzler kendini göstermeye başlar ve birtakım bozulmalar meydana gelir. Bu da cildin yaşlanmasına neden olur. Yaşlanmaları önlemek için ise cilt bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Cildin ihtiyacı olan en önemli bileşenleri içerisinde barındıran formül ise doğal yağlar ise en etkili yöntemlerin başında geliyor. Doğal yağlar, transepidermal su kaybını önleyen ve diğer cilt bakım bileşenlerinin daha iyi nüfuz etmesini sağlayan tıkayıcı bir bariyer oluşturduğundan, cildimizin nem seviyesini geri kazanmaya yardımcı olur.