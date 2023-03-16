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Cildi sıkılaştırıyor, hücre yeniliyor! Botoks etkisiyle kırışıklıklara karşı savaş açan doğal yağlar

Yaş ilerledikçe hormonal değişiklikler nedeniyle vücudumuzun kolajen ve elastin seviyeleri azalır ev bu da cilt kuruluğuna neden olabilir. Zamanla azalan kolajen miktarı ciltte sıkılık kaybına sebep olur. Cildimiz oksidatif stres sonucu yaşlanma belirtileri göstermeye başlar. Uzmanlara göre, doğru esansiyel yağı cilt bakımı sorunlarımızın çoğunu çözmeye yardımcı olabilir. Cildinizi sıkılaştırmak için düzenli olarak bakım yapmak yaşlanma belirtilerini en aza indirebilir. İşte doğru bir uygulama ile ciltteki sıkılık kaybını önleyebilecek doğal yağlar...

Giriş: 16.03.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Zamanla cilt yapısındaki pürüzler kendini göstermeye başlar ve birtakım bozulmalar meydana gelir. Bu da cildin yaşlanmasına neden olur. Yaşlanmaları önlemek için ise cilt bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Cildin ihtiyacı olan en önemli bileşenleri içerisinde barındıran formül ise doğal yağlar ise en etkili yöntemlerin başında geliyor. Doğal yağlar, transepidermal su kaybını önleyen ve diğer cilt bakım bileşenlerinin daha iyi nüfuz etmesini sağlayan tıkayıcı bir bariyer oluşturduğundan, cildimizin nem seviyesini geri kazanmaya yardımcı olur. 

  • Yaşlanma karşıtı uçucu yağlar, cildimizi oksidatif stresten koruyan antioksidan özelliklere sahiptir. Antimikrobiyal özellikleri cilt enfeksiyonlarını önler ve antiinflamatuar özelliği kuru, kaşıntılı ve iltihaplı cildi yatıştırmak için faydalıdır.

  • ARGAN YAĞI

    Cildinizin nem seviyesini geri kazandırır, cildinizin canlı, parlak ve genç görünmesini sağlar. Argan yağı, Omega-3, 6 ve 9 gibi yağ asitlerinin güç merkezi olarak kabul edilir. Bu yağ asitleri cildin bariyer fonksiyonunu iyileştirir, kuruluğu önler ve cildinizi çeşitli enfeksiyonlardan korur. Cilt elastikiyeti ve sarkan cilt için en iyi yağdır. Bu esansiyel yağı tüm cilt tipleri için faydalıdır.

  • AVOKADO YAĞI

    Avokado yağı, cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyabilen A Vitamini ve K Vitamini gibi antioksidanlar açısından zengindir. E Vitamini cildi nemli tutar ve K Vitamini elastikiyetini artırır. Böylece avokado yağı, yaşlanma belirtileriyle mücadelede, sıkı, genç, pürüzsüz, parlak bir cildi teşvik etmede faydalıdır.

  • BADEM YAĞI

    Badem yağı, hiperpigmentasyon ve kırışıklıklar gibi gözle görülür yaşlanma belirtilerini azaltır. Yüksek düzeyde A Vitamini ve Omega-3 yağları gibi esansiyel yağ asitleri cildinizi güneşin zararlarından korur. Badem yağını tüm cilt tipleri kullanabilir; özellikle kuru ve hassas ciltler için faydalıdır.

  • HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

    Hindistan cevizi yağı, nemi ciltte hapsederek cildimizi nemli tutar. Doğal anti-inflamatuar özelliği, iltihaplı cilt üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Vücudun doğal kolajen üretimini artırarak kırışıklıkları ve ince çizgileri etkili bir şekilde azaltır. Hindistan cevizi yağı egzama, dermatit ve rozasea gibi kuru cilt durumlarını hafifletebilir.

  • HİNT YAĞI

    Uzmanlar, cildi iyi nemlendiren ve besleyen esansiyel yağ asitleri açısından zengin olduğu için kırışıklıklar için hint yağı önermektedir. Yumuşatıcı özelliği cildinizi nemli tutar, dolgun görünmesini sağlarken erken yaşlanma belirtilerini etkili bir şekilde azaltır. Kırışıklıklar ve ince çizgiler için hint yağı kullanmak, etkili bir yaşlanma karşıtı ilaç olarak kabul edilir. Hint yağı, cildinizi yumuşak, esnek ve kırışıksız tutmak için gerekli hayati besinleri içerdiğinden kuru ve olgun ciltler için etkili bir şekilde kullanılır.

  • JOJOBA YAĞI

    Jojoba yağı, cildinizin dokusunu ve görünümünü iyileştiren güçlü bir antioksidan olan E Vitamini açısından zengindir. Jojoba yağının kimyasal bileşimi sebumunkine benzer. Böylece jojoba yağı sebum üretimini düzenler, gözenekleri açar ve sivilce oluşumunu engeller. Cildinizi şartlandırır, cildinizin dokusunu güçlendirir. Jojoba yağının düzenli kullanımı cildi sıkılaştırır, sıkılaştırır ve yaşlanma belirtilerini yok etmek için dolgunlaştırır. Yağlı veya akneye meyilli bir cildiniz varsa, jojoba yağı en iyi seçenek olabilir.

  • KUŞBURNU YAĞI

    Kuşburnu yağı, kırışıklıkları, ince çizgileri, koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu azalttığı bilinen yüksek düzeyde A Vitamini, beta-karoten ve likopen nedeniyle yaşlanmayı geciktiren en iyi uçucu yağı olarak kabul edilir. Cildin elastikiyetini artıran kolajen üretimini teşvik eder. Kuşburnu yağı, hayati besinleri cildi nemli ve iyi beslediği için kuru ve olgun cilde sahip kişiler için oldukça faydalıdır.

  • PORTAKAL YAĞI

    İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildi sıkılaştıran portakal yağı, gergin bir his verir. Hücre yenilenmesine destek olarak cildi gençleştirir. Cildi toplarlar ve doğal botoks etkisi sağlar. Pamuk üzerine 2 damla damlatılarak, haftada 3-4 kez portakal yağı ile cildinizi silin. Eğer hassas bir cildiniz varsa portakal yağı uygulamayın.

  • SHEA YAĞI

    Cilt için harika bir nem kaynağı olan shea yağı, cildi ve gözenekleri temizler. İçerisinde bol miktar A vitamini bulunan shea yağı, cilt üzerinde botoks etkisi yaratır. Göz çevresi için de kullanılabilecek olan shea yağı, kırışıklık sorununu ortadan kaldırır ve cildi gençleştirir.

  • SUSAM YAĞI

    Doymamış yağ asitleri bulundurmasından dolayı uygulandığında hücrelerin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle cilt toparlanarak, sıkılaşmaya başlamaktadır. Susam yağını cildin erken yaşlanmasını önlemek ve cilde nem depolamak için kullanabilirsiniz. Ciltteki kolajen üretimini destekleyen susam yağı, cildin esnekliğini sağlar. Susam yağı, kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltır. Cilt kuruluğu yaşayanlar da kullanabilir. Susam yağını uygulamadan önce mutlaka su ile seyreltiniz ve masaj yaparak uygulayınız. Haftada 1 kere kullanabilirsiniz.

  • ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

    Üzüm çekirdeği yağı, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile bilinir. Ayrıca, üzüm çekirdeği yağı, cildi yumuşak, esnek, genç ve parlak tutmak için çok faydalı olan Omega 3 yağ asitleri ve E Vitamini açısından zengindir. Üzüm çekirdeği yağı akne tedavisine yardımcı olur. Cildi sıkılaştırır ve elastikiyetini artırır, böylece kırışıklıkları azaltır. Üzüm çekirdeği yağı, koyda kırışıklıkları, ince çizgileri ve koyu lekeleri tutan en iyi yaşlanma karşıtı esansiyel yağlardan biri olarak kabul edilir.

  • YASEMİN YAĞI

    Hücre yenileyici yasemin yağının bilinen en önemli özelliklerinden biri de sıkılaştırma etkisidir. Pamuğa damlatarak yüzünüze ya da vücudunuza uygulayabilirsiniz. 2 günde 1 kere uyguladığınızda cildinizde sıkılaşma meydana gelecektir.

  • YOSUN YAĞI

    Bu doğal yağ, ciltteki ölü derileri ortadan kaldırarak, cilde aydınlık ve sıkı bir görünüm kazandırır. Yağdan 1-2 damla alarak yüzünüze ve dekoltenize uygulayın. Ortalama iki saat sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada bir defa kullanmanız yeterli olacaktır.

  • ZEYTİNYAĞI

    Yüksek düzeyde skualen, zeytinyağının nemlendirici özelliğine bağlıdır. Zeytinyağının ayrıca yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğuna inanılıyor çünkü serbest radikallerin zararlı etkisini nötralize etmeye yardımcı olan antioksidanlara sahip. Ancak diğer bitkisel yağlar gibi zeytinyağının da ölçülü kullanılması gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde gözeneklerinizi tıkayarak sivilcelere neden olabilir. Zeytinyağı çoğu cilt tipi için faydalıdır ancak hassas, yağlı ve akneye meyilli ciltler bundan kaçınmalıdır.

  • DOĞAL YAĞLAR CİLT BAKIM RUTİNİNE NASIL EKLENİR?

    Doğal yağlar cilt bakımı rutininize dahil etmenin 4 basit yolunu paylaşıyoruz.

    İçerideki nemi kapatmaya yardımcı olduğu için normal nemlendiricinizi uyguladıktan sonra doğal yağı uygulayın.

    Normal nemlendiricinize veya fondöteninize birkaç damla doğal yağı ekleyin.

    Badem yağı veya jojoba yağı gibi doğal yağları makyaj temizleyici olarak kullanın.

    Cildinizi kurutmadan ölü deri hücrelerini etkili bir şekilde yok etmek için peeling peelinginize birkaç damla doğal yağı karıştırın.

  • Dikkat: Yağlar cildinizde kızarıklık meydana getiriyorsa mutlaka kullanımına son veriniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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