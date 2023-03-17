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Sadece 2 damlası iştahı kesiyor! Metabolizmayı hızlandırarak kilo verdiren mucize

Kışın alınan kiloları geri vermek isteyenler şimdiden diyet araştırmalarına başladı. Özellikle hareketsiz yaşam nedeniyle vücutta oluşan fazla yağlar sadece görüntü açısından değil sağlık açısından da birtakım sorunlara neden olabilir. Yaz aylarında hem sağlıklı hem de fit bir görünüme sahip olmak isteyenler için muhteşem bir alternatif olan rezene tohumu yağı, sağlıklı bir şekilde zayıflamak için imdada yetişiyor. Rezene tohumu yağı metabolizmayı hızlandırarak iştah kesiyor ve kolayca kilo vermenizi sağlıyor. Peki rezene tohumu yağının faydaları neler? Nasıl kullanılır? Rezene tohumu çayı nasıl hazırlanır?

Giriş: 17.03.2023 - 20:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fazla kilo aldım diyorsanız endişelenmeyin. Sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacak muhteşem bir bitki olan rezene imdadınıza yetişiyor. Üstelik rezene yağının sadece 2 damlası hem zayıflatıyor hem de sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmanıza olanak sağlıyor. Sadece iki damlasıyla bile muhteşem etkiler sunan bu şifa deposu bitkinin faydalarına çok şaşıracaksınız. Bağırsakların yenilenmesinde etkili olan rezene tohumu yağının sadece 2 damlası bile kilo verdirmeye yetiyor. Peki, rezene tohumu yağının faydaları nelerdir? Rezene tohumu yağı nasıl kullanılır? Rezene tohumu çayı nasıl hazırlanır? İşte doğadan gelen şifa…

    Not: Rezene tohumu yağının etkilerini görebilmek için doğru bir beslenem düzeni ve düzenli egzersiz yapmanız tavsiye edilir!

  • REZENE TOHUMU YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

    Rezene tohumu yağı metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunur.

    Rezene tohumu yağı, düzenli tüketilmeye başlandığında iştahı kesiyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini kolaylaştırıyor.

    İyi bir antioksidan kaynağı olan rezene tohumu yağı vücuttaki serbest radikaller ile savaşıyor.

  • Sindirim sistemine de destekleyen rezene tohumu yağı, bağırsak sorunlarının da üstesinden geliyor.

    Metabolizmayı güçlendiren rezene tohumu yağı, vücuttaki yağların parçalanmasına yardımcı oluyor.

    Düzenli tüketildiğinde idrara çıkma isteğini artıran rezene tohumu yağı bu sayede vücudun su tutmasının da önüne geçilmiş olur.

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    Rezene tohumu yağının kaslar üzerinde sakinleştirici etkilere sahip olduğu ve ağız kokusu sorunlarını da ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.

    Rezene tohumu yağı tansiyon düşürücü bir etkiye sahiptir.

    Kansızlık problemi yaşayan kişiler için içeriğindeki bol miktarda demir bulunduran rezene tohumu yağı önerilmektedir.

    Ödem atıcı olan rezene tohumu yağı mide rahatsızlıkları için iyileştirici etkilere sahiptir.

    Hafızayı güçlendirici bir özelliği bulunan rezene tohumu yağı beyin ve sinir sistemin için etkin rol oynar.

    Saç bakımı ve cilt tedavilerinde kullanımı oldukça yaygın olan rezene yağı ile harika saç ve cilt maskeleri hazırlamanız mümkün.

  • METABOLİZMA HIZLANDIRICI ETKİYE SAHİP

    Rezene tohumu yağı ise metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip. Rezene tohumu yağı, düzenli tüketildiğinde iştahı kontrol altına alıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini yolunu koyuyor.

  • SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK SAĞLIYOR

    Etkileri sadece kilo verdirmekle kısıtlı değil. Bunun yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Sindirim sistemine de destek sağlayan rezene tohumu yağı, bağırsak problemlerinin de üstesinden gelir.

  • VÜCUDUN SU TUTMASININ DA ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR

    Metabolik güçlendirici olan bu yağ, vücuttaki yağların parçalanmasına destek olur. Düzenli tüketildiğinde idrara çıkma isteğini artırır. Bu sayede vücudun su tutmasının da önüne geçilmiş olur.

  • REZENE ÇAYIN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Rezene sağlık açsından oldukça faydalıdır ancak çok fazla tüketildiğinde her bitkisel çay gibi zarar da gösterebilir. Gün içinde 2 fincan içmek yeterli olacaktır. Daha fazla tüketilen rezene çayı ciltte kızarıklık ve döküntü gibi sorunlar oluşturabilir. Bunun yanında çok fazla tüketilen rezene çayı bazı kişilerde kusma ve mide bulunmasına sebebiyet verebilir. Yaşlı ve hamile kişilerin doktorlarına danışarak tüketmesi gerekir. İlaç kullanan kişilerinde yan etkileri hakkında bilgi sahibi olması ve hekimlerine danışmaları gerekir.

  • Yemeklerle beraber tüketilen rezene tohumları normal miktarlarda ise güvenli olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde tüketilmesi halinde herhangi bir yan etki görülmemektedir. Fakat rezene çayı, yağı veya ekstresi kullanılacaksa eğer mutlaka öncelikle doktora danışılması gerekmektedir.

  • Aşırı miktarda tüketimlerinde ise mide bulantısı ve mide ağrısına sebebiyet vermektedir. İleri seviyelerdeki yan etkileri ise kusma, nefes almada zorluk, cilt sorunları, Kalpte çarpıntı ve ritim bozukluğu ve akciğer ödemi yer almaktadır.

  • Emzirme döneminde anne sütünü arttırdığı gibi bilgilerde yer almaktadır. Fakat emziren kadınlar ve hamile kadınlar mutlaka doktora danışarak kullanmalıdır. Çünkü bazı kişilerde rezene çayı kan şekerini olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

    Belirli hastalıkları bulunan ve özellikle safra, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları yer alan bağışıklık sistemi hassas olanlar ve kolay alerji kapanlar rezene çayını tüketmeden önce hem doktora danışmalı hem de azar azar kullanmaya başlayarak gözlem yapmalıdır.

  • REZENE TOHUMU YAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

    Rezene çayını hazırlamak için yalnızca 2 çay kaşığı rezene tohumu ve 1 su bardağı su yeterlidir. İlk olarak, rezene tohumlarını güzelce ezin ardından da kaynamış suya rezene tohumlarını ilave edin. Fincanın üzerini kapatın sonrasında da 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz.

  • REZENE TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

    Rezene tohumu yağını her sabah yemeklerden 15 dakika önce bir bardak ılık suyun içine 2 damla damlatarak tüketebilirsiniz. Bu süreçte diyet yapmanızda çok önemlidir. Diyet aşamasında karbonhidrat tüketiminin azaltmalı ve bolca hareket etmelisiniz.

    * Rezene yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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