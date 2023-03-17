Rezene tohumu yağının kaslar üzerinde sakinleştirici etkilere sahip olduğu ve ağız kokusu sorunlarını da ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.
Rezene tohumu yağı tansiyon düşürücü bir etkiye sahiptir.
Kansızlık problemi yaşayan kişiler için içeriğindeki bol miktarda demir bulunduran rezene tohumu yağı önerilmektedir.
Ödem atıcı olan rezene tohumu yağı mide rahatsızlıkları için iyileştirici etkilere sahiptir.
Hafızayı güçlendirici bir özelliği bulunan rezene tohumu yağı beyin ve sinir sistemin için etkin rol oynar.
Saç bakımı ve cilt tedavilerinde kullanımı oldukça yaygın olan rezene yağı ile harika saç ve cilt maskeleri hazırlamanız mümkün.