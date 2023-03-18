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Vücuttaki tüm zehri atıyor! İltihabı kurutan besinlerle hastalıklara karşı zırh gibi olun

İnsan vücudunda hastalıkların oluşmasındaki en büyük nedenlerden birinin iltihaplardır. Herhangi bir nedenden dolayı oluşan bu iltihaplar insanların sıklıkla hastalanmasına neden oluyor. Bu iltihapların ise daha oluşmadan önlenmesi vücut sağlığı açısından oldukça önemli. Söz konusu iltihapların önüne geçmek için en önemli yolu besinlerden geçiyor. İşte vücuttaki iltihabı kurutan besinler…

Giriş: 18.03.2023 - 01:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Vücut sistemi kendisini oluşan zararlardan korumak ve hastalıkları iyileştirmek için iltihap üretir. Hatalıklara karşı oluşan doğal bir süreç olan iltihaplanmaya karşı önlem alınmazsa kronikleşir. Bu durum zamanla vücut dokusunu ve organları olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkilerin gelişmesiyle birçok hastalık meydana gelebilir. İltihaba neden olan bir diğer durum ise kötü ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıdır. Kötü beslenme alışkanlığı mevcut oluşmuş iltihabın daha da kötüleşmesine neden olur.

  • Vücudun yaralanma ve hastalıklara karşı iyileşmesinde yardımcı olmak için tasarlanmış vücutta doğal olarak meydana gelen sürece enflamasyon denir. Enflamasyon, vücutta oluşan bu yaralanma ve oluşan hastalıklara karşı vücudu doğal sürecine getirmek için gelişen faydalı bir durumdur esasen. Ancak bu durumun doğal sürecinden daha uzun sürmesi ciddi problemlere yol açabilir. Bu problemlerin ciddi hastalıklara dönüşmemesi için mutlaka önlem alınmak gerekir. Bu alınacak önlemlerin en başında ise sağlıklı beslenme gelmektedir. Sağlıksız ve vücuda zarar verecek besinlerden de uzak durulmalı.

  • Uzak durulması gereken sağlıksız beslenmeyi sıralayacak olursak;

    - Trans-doymuş yağ ve (veya) yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren her türlü işlenmiş ve paketlenmiş hazır gıdalar, kızartmalar,

    - Tam yağlı mandıra ürünleri,

    - Beyaz ekmek,

    - Pirinç, makarna gibi rafine karbonhidratlar vücutta iltihaba neden olabilen zararlı besinlerin başlıcalarıdır.

  • İLTİHABI KURUTAN BESİNLER

    Zararlı beslenme alışkanlıkları hayatınızdan çıkarttıktan sonra sağlıklı besinlere ağırlık vermelisiniz. Vücuttaki iltihapları kurutup yok eden besinleri ise bu süreçte size ekstra fayda sağlayacaktır. İltihapla savaşmada büyük bir etkiye sahip olan bu mucize besinleri siz de beslenme sürecinizden eksik etmeyin.

    Sağlıklı besinlerin en başında gelen antioksidan yüklü besinler tüketerek, zencefil ve zerdeçal gibi şifalı bitkileri günlük diyetinize ekleyerek ve düzenli kürler uygulayarak iltihabı kontrol altında tutabilirsiniz.

    İşte iltihabı kurutan mucize besinler...

  • Yağlı balıklar

    Yeterli ve dengeli bir Omega-3 alımının beyin sağlığı için ne kadar önemli olduğu defalarca bize söylendi. Ancak Omega-3’ün sağladığı faydalar sadece bununla sınırlı değil. Omega-3'ler, yapısal olarak karbon atomları arasındaki çift bağlarıyla gösterilen bir tür çoklu doymamış yağ asitleridir. Sağlık için çok önemli olan bu yağlar, enflamatuar eikosanoidler ve sitokinler gibi enflamasyona yani iltihaba bağlı moleküllerin, maddelerin üretimini azaltabilir. Omega-3 alımı ile iltihap azaltıcı etki arasındaki ilişkiyi vurgulayan çok önemli çalışmalar da bulunuyor. Uzun lafın kısası nasıl besleniyorsanız beslenin Omega-3 bakımından zengin yiyecekler tabağınızda hep olsun.

  • Ceviz

    Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından da korunmak mümkün. Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.

  • Fesleğen

    İltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur.

  • Yeşil yapraklı sebzeler

    Yeşil yapraklı bitkilerin vücudu alkalileştirmek ve detoksifiye etmek (arındırmak) için ideal olduğunu biliyoruz. Ancak aynı zamanda iltihap önleyici faydalara da sahipler. Kara lahana, roka, pancar, ıspanak, pazı gibi yeşillikler, vücuttaki kronik iltihabı azaltmada oldukça etkilidirler. İçerdikleri yağda çözünen dört vitamin A, D, E ve K vitaminlerinin de iltihapla savaşabilecekleri gösterilmiştir. Birçok yeşil yapraklı sebzenin bir tür bitkisel Omega-3 yağı olarak bilinen alfa-linolenik asit yönünden zengin olması da kronik iltihaba karşı eşsiz bir özellik.

  • Keten tohumu

    Keten tohumu veya keten tohumu yağı da yağlı balıklara bir alternatiftir, smoothielerden salata soslarına kadar her şeyde kullanımı da kolaydır. Oldukça hoş kokan keten tohumlarını tereddüt etmeden deneyebilirsiniz.

  • Nar

    Yaban mersini gibi nar da içerdiği antioksidanlar sebebiyle sıkça tüketilir. Bu antioksidanlardan biri olan punikalajin, güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Araştırmalar, punikalajinin özellikle meme ve kolon kanseri hücreleri üzerinde çok etkili olduğunu gösteriyor.

  • Sarımsak

    Sarımsak içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğiniz sarımsağı su ile birlikte hap gibi yutabilir ya da direk almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Sarımsak yerine sarımsak yağı da kullanabilir, sarımsağı iltihap söktürücü bitkilerden birisi olarak özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

  • Yaban mersini

    İltihap ile savaşan renkli ve sevimli yiyecekler de var! Örneğin doğal bir antioksidan kaynağı olarak sevilerek yenilen yaban mersini! Ana antioksidan olarak adlandırılan antosiyanin, bu meyveye muhteşem koyu mavi rengini veren şeydir. Ayrıca yüksek lif oranı ve A, C, E vitaminleri yönünden zengin yaban mersininin sahip olduğu antienflamatuar etkinin de baş mimarıdır.

  • Zencefil

    İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gingerol isimli iltihap giderici bileşim ile doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanabilirsiniz. Zencefil düzenli kullanım ile eklem romatizmaya bağlı ağrıları azaltmakta, şişlikleri yok etmektedir. Aktarlardan satın alabileceğiniz zencefil, kök ve toz şeklinde satılmaktadır. İki türlü kullanım da iltihap kurutucu özelliği taşıdığından istediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz. Kanı sulandırma yan etkisi olan zencefili doktorunuza danışmadan almanız ise tavsiye edilmez.

    Zerdeçal

    Listenin başında son günlerde özellikle de koronavirüs sürecinde adından sıkça söz ettiren zerdeçal var. Zerdeçal, doğadaki en güçlü antienflamatuar yani iltihap karşıtı etkiye sahip besinlerdendir. Bunun nedeni, kökünde bulunan ve zerdeçala rengini veren sarı pigmentten sorumlu bileşik kurkumindir. Kurkuminin, vücutta nasıl çalıştığını ortaya koyan bağlantılar henüz anlaşılmadı ancak kronik hastalıklar üzerindeki onarıcı, iyileştirici etkisini ortaya koyan sayısız araştırma var. Kahvenizden et yemeğinize kadar zerdeçalı kullanabileceğinizi unutmayın. Zerdeçalın etkisini daha da artırmak istiyorsanız onu karabiber ile birlikte kullanmayı da ihmal etmeyin.

  • Soğuk sıkım sızma zeytinyağı

    Soğuk sıkım sızma zeytinyağı olmayan mutfak hiçbir zaman eksiksiz olarak kabul edilemez! Hatta mümkünse organik olması en idealidir. Peki, onu normal zeytinyağından ayıran yanı ne? 

  • Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, zeytinin bütünlüğünü bozan hiçbir ısı veya kimyasal kullanılmadan elde edilir. Sızma zeytinyağı; kalp sağlığını iyileştirme, beyin fonksiyonlarını düzenleme, kanser karşıtı faydaları dahil olmak üzere birçok yarara sahiptir. Bunun yanı sıra sızma soğuk sıkım zeytinyağı, doymuş yağ ve tekli doymamış yağ asitlerinden zengin olduğu için ısıya da daha dayanıklıdır. Peki, bu ne anlama geliyor? 

  • Isınmayla birlikte oluşan zararlı bileşenler, pişirme sırasında solunum yoluyla ve pişirilen yiyeceklerle vücuda girerek kanserojen etki yaratırlar. Yani yağın içeriğindeki çoklu doymamış yağ asitlerinin oranı ne kadar yüksekse oksitlenme de daha hızlı ve etkilidir. Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, oleik asit açısından da zengindir ve çalışmalar iltihabı azalttığını göstermiştir. Soğuk sıkım sızma zeytinyağında doğal olarak oluşan 'oleocanthal' maddesinin güçlü antioksidan etkisinin ise kanser genleri üzerinde de faydalı olabileceği belirtiliyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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