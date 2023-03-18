Zencefil
İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gingerol isimli iltihap giderici bileşim ile doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanabilirsiniz. Zencefil düzenli kullanım ile eklem romatizmaya bağlı ağrıları azaltmakta, şişlikleri yok etmektedir. Aktarlardan satın alabileceğiniz zencefil, kök ve toz şeklinde satılmaktadır. İki türlü kullanım da iltihap kurutucu özelliği taşıdığından istediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz. Kanı sulandırma yan etkisi olan zencefili doktorunuza danışmadan almanız ise tavsiye edilmez.
Zerdeçal
Listenin başında son günlerde özellikle de koronavirüs sürecinde adından sıkça söz ettiren zerdeçal var. Zerdeçal, doğadaki en güçlü antienflamatuar yani iltihap karşıtı etkiye sahip besinlerdendir. Bunun nedeni, kökünde bulunan ve zerdeçala rengini veren sarı pigmentten sorumlu bileşik kurkumindir. Kurkuminin, vücutta nasıl çalıştığını ortaya koyan bağlantılar henüz anlaşılmadı ancak kronik hastalıklar üzerindeki onarıcı, iyileştirici etkisini ortaya koyan sayısız araştırma var. Kahvenizden et yemeğinize kadar zerdeçalı kullanabileceğinizi unutmayın. Zerdeçalın etkisini daha da artırmak istiyorsanız onu karabiber ile birlikte kullanmayı da ihmal etmeyin.