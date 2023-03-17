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Dudak kuruluğu ciddi hastalık belirtisi olabilir, geç olmadan önlem alın!

Özellikle hassas ve kuru cilde sahip kişilerde dudak kuruluğu sıklıkla görülür. Oldukça can sıkıcı bir durum olan dudak kuruluğu mevsimsel değişikliğe bağlı olabileceği gibi vitamin eksikliğinden kaynaklı olarak ya da bir hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Cilt problemleriyle sıklıkla uğraşan kişiler de bu durumdan oldukça şikayetçidir. Dudak kuruması hassas cilt problemlerinden olabileceği gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Peki dudak kuruması neden olur? Dudak kurumasında nelere dikkat edilmesi gerekir? İşte dudak kuruluğunda tedavi yöntemleri…

Giriş: 17.03.2023 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havaya sıklıkla maruz kalındığında dudak kuruması görülebilir. Kuru ciltlerde sıklıkla görülen dudak kuruluğu vitamin eksikliği nedeniyle oluşabileceği gibi hastalıkların habercisi de olabilir. Dudak kuruluğu deyip geçmeyin, geç olmadan mutlaka önlem alın. Dudak kuruluğu çinko eksikli nedeniyle oluşabileceği gibi su içme alışkanlığının olmamasından kaynaklı da olabilir. Asla geçmeyen bir dudak kuruluğunuz varsa mutlaka bir uzmana başvurun. Peki dudak kuruması neden olur? Dudak kuruluğu nasıl geçer? Dudak kuruluğu tedavileri nelerdir? İşte evde doğal yöntemlerle dudak kuruluğunu giderecek bakım önerileri

  • DUDAK KURULUĞUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

    Çinko eksikliği

    Az su içme alışkanlığı

    B12 vitamini eksikliği

  • Dudakları yalama, ısırma ve emme alışkanlığı

    Sürekli ağızdan nefes alma

    D vitamini eksikliği

    Hipotiroidizm hastalığı

    Hamilelikteki hormon değişiklikleri

  • Havanın ısı durumu

    Vitamin eksikliği

    C ve E vitamin eksikliği

    Kontakt dermatit cilt hastalığı

    Dudakta egzama

  • A vitamini fazlalığı

    Down sendromlu hastalarda genetik

    Mide asidi, kötü beslenme

  • SAĞLIKLI DUDAKLARA SAHİP OLMAK İÇİN DUDAK KURULUĞUNA İYİ GELECEK YÖNTEMLER NELERDİR?

    Dudaklarda kuruluk hissi, çatlamayı önlemek, daha yumuşak, sağlıklı ve bakımlı bir dudak yapısına sahip olmak için her gün yeterli miktarda su tüketmelisiniz. Sık sık , düzenli su tüketimi genel sağlığınızı koruduğu gibi cildinizi nemlendirerek yumuşatır. Sağlığınızı koruyan doğru, kaliteli dudak nemlendiricisi ürünleri kullanmanız vitamin ve mineral bakımdan zengin gıdalar tüketmeniz tavsiye edilir.

    Dudaklarda kuruluk ve çatlama sorunu yaşıyorsanız B2 vitamini içeren yeşil yapraklı sebze, yumurta, süt ürünleri, kümes hayvanları, fındık yağı, balık ve omega 3 vitamini içeren süt, deniz ürünleri, peynir, buğday, mısır, muz, avokado, kabuklu yemişler, kırmızı et, beyaz et gibi besinler tüketerek dudak cilt ve sağlığınızı önemli ölçüde koruyabilirsiniz. Dudak kuruluğuna iyi gelecek ürünlere Trendyol'dan ulaşabilirsiniz.

  • DUDAK KURUMASI NASIL GEÇER?

    Dudak çatlaması ve kurumasını önlemek için öncelikle bol su içmeye özen gösterilmeli ve vücudun sağlıklı nem oranı korunmalıdır. Günde 2 litreden fazla su tüketimi, cilt dokusunun elastikiyetini artırır ve cilt mukozası güçlenir. Bunun dışında dudak çatlaklarını iyileştirebilmek için nemlendirici bakım uygulaması düzenli olarak yapılmalı ve özellikle aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda güneşten koruyucu faktörler içeren bakım ürünleri ile dudaklar özenle korunmalıdır.Dudaklarda çatlakların varlığı, oral mukozada enfeksiyon gelişme riskini artırır. Dolayısıyla bu dönemde ağız bakımını doğru şekilde uygulamaya özen gösterilmeli ve aynı zamanda dudaklarda tahrişe neden olmayan ağız bakım ürünleri tercih edilmelidir. Dudak çatlaklarının doğru bakımı ve varsa altta yatan hastalığın teşhisi için bu belirtileri doktorunuzla paylaşmayı ihmal etmeyin!

  • Dudaklarınızı kış güneşinden de koruyun

    Dudak kreminizin güneş koruyuculu olmasına dikkat edin. Kışın bile dudaklarınız çatlayabilir. Güneş, çatlamış dudaklarınızı daha kolay kurutur ve bu da uçukları tetikleyebilir. SPF 30 ve daha yüksek güneş koruyuculuğu olan ürünleri kullanmaya özen gösterin. Dışarıdayken dudak balsamınızı 2 saatte bir uygulayabilirsiniz. Dışarı çıktığınızda ağzınızı bir atkı ile kapatmanız da soğuk ve kuru havaya karşı dudaklarınızı korumaya yardımcı olur.

  • Esansiyel yağ kullanımı

    Dudak kuruluğu yaşayanlar için öncelik tedavi yöntemi doğal olarak tercih edilmektedir. Doğal yağlar nemlendirmek için kullanılır Hindistan cevizi, jojoba, hint, E vitamini, zeytin veya kenevir yağı sıkça kullanılır.

  • Dudaklarınıza peeling uygulayın

    Dudaklarda ölü hücrelerin bulunması dış görünüş olarak da çirkin görünmektedir. Toz şeker, bal ve gül suyunun karışımı ile yapılan peeling 10 dakika dudaklarda bekletildikten sonra yıkanır sonucunda ise dudaklarınızın nemlendiğini göreceksiniz.

  • Aloe vera jel ile dudaklarınızı nemlendirin

    Kozmetik ürünlerin satıldığı ya da internetten temin edilebilen aloe vera jel dudak kurulunda büyük önem taşır. Dudakları nemlendiren ve yumuşak hale getiren bu jelin kullanılması tavsiye edilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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