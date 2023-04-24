Fasulye

En sağlıklı gıdalardan biri olduğu için fasulyeyi dahil etmemiz gerektiğini biliyorduk. Mercimek, bezelye ve soya fasulyesi gibi çeşitli fasulye türleri mevcuttur. Fasulye yağ oranı düşük, ancak protein ve lif oranı yüksektir. Fasulye ayrıca kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olabilecek bir dizi fitokimyasal içerir.

Barbunya ve fasulye oldukça lezzetli yiyeceklerdir ve ayrıca hafıza ve kalp sağlığına yardımcı olur. Barbunya fasulyesinde magnezyum, folat, protein ve lif bol miktarda bulunuyor. Yağ oranı az olduğu için istediğimiz kadar yiyebiliriz. Kanser, diyabet, kalp krizi ve inme barbunya yiyerek azaltılabilir.