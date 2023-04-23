Yüksek sodyum ücretine kendinizi kaptıracaksanız, potasyumunuzu artırarak sodyumun olumsuz etkilerine karşı koymaya çalışın. Sodyum gibi potasyum da vücuttaki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur, ancak sodyumun olumsuz etkilerine karşı koyar. Daha iyi bir genel sağlık için, sodyumu azaltmak ve potasyumu artırmak en iyisidir. Günlük Potasyum Değeri günde 3.400 miligramdır. Bu, her 1.000 miligram sodyum için bir kişinin 3.000 miligram potasyuma sahip olacağı anlamına gelir. Potasyum açısından zengin besinler arasında narenciye, domates, patates, muz, tatlı patates, balık, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yoğurt ve fasulye bulunur.
Kaynak: Natuional Library of Medicine/cambridge.org/ heart.org