Yoğurt kelimesini ilk kez İngilizce olarak, bir seyahat yazarı olan Samuel Purchas'ın 1625'te Türklerin ekşimedikçe sütü tüketmediklerini, ekşiyen süte de yoğurt dediklerini not etmiştir. Adı ne olursa olsun, yoğurdun tarihi oldukça eskidir. Bir başka ünlü yayın olan Oxford English Dictionary zaten 1937’den bu yana yoğurt sözcüğü ve ürününün Türk kökenli olduğunu yazıyor.