Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Diyet listelerinin bir numaralı tercihi: Her gün limonlu su içtiğinizde vücudunuza ne olur?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte diyet listeleri hazırlanmaya başladı. Listenin en favori içeceği ise limonlu su. Özellikle son dönemlerde diyetisyenler tarafından limonlu su içilmesi sıklıkla tavsiye ediliyor. Ancak ne sıklıkla ve nasıl tükettiğimizde oldukça önemli. Çünkü bazı durumlarda oldukça faydalı gibi görünen limonlu suyun yan etkileri de bulunabilir. Peki limonlu su içince ne oluyor?

Giriş: 22.04.2023 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Güne limonlu su ile başlamak, özellikle diyet yapanlar ve sağlığına dikkat edenler tarafından sıklıkla yapılan bir ritüeldir. Kilo verdirmesinin yanı sıra bu muhteşem içecek cildinizin spadan yeni çıkmış gibi parlamasını sağlar. Diyetisyenler her gün limonlu su içmenin artılarını ve eksilerini ortaya koyuyor. 

  • Limonlu su, H2O alımınızı artırmanın kesinlikle en canlandırıcı yollarından birisidir. Limonlu su içmek en çok alkalize edici yiyecekler yemenin pH seviyelerimizi dengeleyebileceğini ve bir dizi hastalığı önleyebileceğini teorize eden alkali diyetle bağlantılıdır. Limon suyu doğal olarak düşük bir pH'a sahip olsa ve tüketilmeden önce asidik kabul edilse de tüketildikten sonra aslında alkalileştiricidir.

  • The Healthy Alkaline Diet Guide kitabının yazarı RDN'den kayıtlı diyetisyen Lauren O'Connor, "Düşük pH değerine rağmen, limon suyu alkali oluşturucu olarak kabul edilir çünkü metabolize edildikten sonra vücutta alkali bir kül bırakır" diye açıklıyor.

  • Bu teoriyi destekleyecek kesin bir bilimsel kanıt olmamasına rağmen, asidik kül - alkali kül yerine - kişinin osteoporoz gibi bazı hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Tersine, alkali külün bazı olumsuz sağlık sonuçlarına karşı koruyucu olduğu düşünülmektedir. Vücutta alkali olan daha fazla yiyecek yemenin kişinin vücudunu "alkalileştirdiği" ve dolayısıyla koruma sağladığı düşünülmektedir. Alkali gıdalar limon suyu ile sınırlı değildir ve diğer meyve, sebze ve baklagilleri içerir.

  • VÜCUDUNUZUN NEMLİ KALMASINI SAĞLAR

    İnsanların yaklaşık yüzde 75'i susuz kalıyor, yani yeterince sıvı almıyorlar. Susuz kalmış kişiler ise yeterince su içmemekten kaynaklanabilecek kabızlık, baş dönmesi ve diğer semptomlar yaşayabilir. Limonlu su içmek, sıvıyı sisteminize alır; bu, dehidrasyonla mücadele etmenin en iyi yollarından biridir. Suyunuza sadece tadı hoşunuza gittiği için limon suyu ekliyorsanız ve sonuç olarak daha fazla sıvı içmenizi sağlıyorsa, o zaman kesinlikle limon suyunu hayatınızdan çıkarmayın.

  • KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

    Limon suyu kilo kaybı için sihirli bir değnek olmasa da pozitif bir hidrasyon durumunun sürdürülmesi kilo yönetimi hedeflerini desteklemeye yardımcı olabilir. Su, vücudun doğal yağları parçalama yeteneği için gereklidir.

    Frontiers in Nutrition'da yayınlanan 2016 tarihli bir makaleye göre depolanan yağ, vücudun yakıt olarak kullanması için gliserol ve serbest yağ asitlerine ayrılır. Yeterli hidrasyon olmadan, vücut bu enerji kaynağını parçalamaya zorlanabilir ve bu da kilo vermeyi zorlaştırabilir. Bunun çözümü ise limonlu su tüketmekten geçiyor olabilir. Sıklıkla tükettiğiniz ve su içmeye teşvik eden limonlu su tüm bu sorunlardan kurtulmanıza olanak sağlar.

  • RUH HALİNİZİ İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

    Bazıları için susuz kalmak daha kötü bir ruh hali ile bağlantılıdır. Normal su yerine limonlu su içmek insanları daha fazla sıvı içmeye motive edebilir. Ayrıca, bazı veriler hücresel dehidrasyonun bozulmuş ruh hali ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

  • LİMONLU SU SAĞLIKLI BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEYEBİLİR

    Soğuk algınlığı ve grip mevsiminde C vitamini takviyesi mi arıyorsunuz? Bir limonun suyu 18 miligram C vitamini içerir. Referans olarak, yetişkinlerin cinsiyetlerine ve yaşam evrelerine bağlı olarak 75 ila 130 mg bu vitamine ihtiyaçları vardır.

  • Güne limon suyundan alınan C vitamini takviyesi ile başlamak vücudun bağışıklık savunmasına yardımcı olur. Bir bardak limonlu su muhtemelen günlük ihtiyaçlarınızın yüzde 100'ünü karşılamayacak olsa da bu önemli besini yeterince almanız konusunda size bir başlangıç ​​sağlayacaktır. Dışarı çıkarken bir kivi ve limonlu su alın ve esasen günlük C vitamini dolgunuzu alacaksınız veya en azından çok yaklaşacaksınız.

  • REFLÜ SEMPTOMLARINI KÖTÜLEŞTİREBİLİR

    O'Connor, "Limonlar doğal olarak asidiktir ve pH değeri 2 ile 3 arasındadır. Bu, asit reflü hastaları için kötü bir haber çünkü asidik yiyecekler mide yanmasını tetikler ve zaten iltihaplı bir boğazı tahriş edebilir (Sessiz Reflü semptomu)," diyor.

  • DİŞ AŞINMASINA NEDEN OLABİLİR

    Lake Erie Osteopatik Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Okulu'nda klinik eğitmen olan DDS'den Jack Hirschfeld, "Limon suyu gibi herhangi bir asitli içecek zamanla diş minesini aşındırır" diye açıklıyor.

    Emayenizi veya dişlerinizin dış tabakasını yavaş yavaş aşındırıyorsanız, dişlerinizi daha hassas hale getiriyor veya ileride çürüklere eğilimli hale getiriyor olabilirsiniz.

  • KARDİYOVASKÜLER DURUMUN İYİLEŞMESİNE NEDEN OLABİLİR

    Limonlu su karışımınıza biraz sarımsak atmaya istekli iseniz, kan basıncı ve kan kolesterol seviyeleri gibi gelişmiş kardiyovasküler risk faktörlerini fark edebilirsiniz.

    Uluslararası Önleyici Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmanın verilerine göre hiperlipidemik (kanınızda çok fazla yağ olduğunda) olarak kabul edilen ve 8 hafta boyunca günde 20 gram sarımsak ve 1 yemek kaşığı limon suyundan oluşan bir içecek içen kişiler bu içeceği almayan insanlarla karşılaştırıldığında daha iyi kardiyovasküler sonuçlara sahipti. Sonuçlar, gelişmiş kan basıncını ve gelişmiş lipid seviyelerini içeriyordu.

  • Limon suyu gibi narenciye suları doğal olarak hesperidin adı verilen eşsiz bir flavonoid içerir. Tutarlı hesperidin alımı, diğer olumlu sonuçların yanı sıra, hafif hipertansif olarak kabul edilen kişilerde sistolik kan basıncının artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

  • BÖBREK TAŞI GELİŞTİRME RİSKİNİZİ AZALTABİLİR

    Sitrik asitte bulunan bir tuz olan sitrat, kalsiyuma bağlanır ve böbrek taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Turunçgiller ve meyve suları, diyet sitratının bilinen bir doğal kaynağıdır. Tüm narenciye suları arasında, limon suyunun bu böbrek taşı bloke edici tuzun en yüksek konsantrasyonuna sahip olduğu görülmektedir.

  • Veriler, böbrek taşı geliştirme riski taşıyan ve sürekli olarak limon suyu tüketen kişilerin, limon suyu tüketmeyenlere kıyasla böbrek taşı düşürme oranının daha düşük olduğunu göstermektedir. Limon suyu alımı ile böbrek taşları arasındaki ilişkiyi inceleyen verilerin çoğunda saf limon suyu yerine limonata içen deneklerin kullanıldığına dikkat edin.

    Kaynak: eatthis.com

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.