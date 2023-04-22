KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

Limon suyu kilo kaybı için sihirli bir değnek olmasa da pozitif bir hidrasyon durumunun sürdürülmesi kilo yönetimi hedeflerini desteklemeye yardımcı olabilir. Su, vücudun doğal yağları parçalama yeteneği için gereklidir.

Frontiers in Nutrition'da yayınlanan 2016 tarihli bir makaleye göre depolanan yağ, vücudun yakıt olarak kullanması için gliserol ve serbest yağ asitlerine ayrılır. Yeterli hidrasyon olmadan, vücut bu enerji kaynağını parçalamaya zorlanabilir ve bu da kilo vermeyi zorlaştırabilir. Bunun çözümü ise limonlu su tüketmekten geçiyor olabilir. Sıklıkla tükettiğiniz ve su içmeye teşvik eden limonlu su tüm bu sorunlardan kurtulmanıza olanak sağlar.