KIZILCIK SUYU FAYDALARI NELERDİR?
- İçinde bulunan kimyasallar sayesinde yaşlanma etkilerini azaltır.
- Ayrıca meme kanseri hücrelerinin yıkımı uğramasını sağlar.
- Kızılcık suyunda bulunan bileşenler ve faydaları asitler böbrek taşlarının parçalanmasını sağlayarak böbrek taşı oluşumunu önler.
- Oldukça yüksek oranda kalsiyum kaynağıdır. Bu sayede kemik erimesine engelleyerek kemiklerin gelişimini sağlar.
- Ayrıca vücutta bulunan yağların yakılması açısından etkili olur. Kilo vermek için kızılcık suyu içmek etkili bir yöntemdir.
- Diş sağlığı ve selülit sorununu gideren kızılcık, yanıkları ve döküntülerini daha hızlı bir şekilde iyileştirebilir.
- Sindirim sisteminde etkili olan kızılcık polifoneller sayesinde kolon kanseri dahil olmak üzere birçok tehdit edici hastalığa karşı koruma sağlar.
- Kızılcık suyunda bulunan Antiflamatuar özellikler sayesinde gut ve artrit hastalıklarının belirtilerinin azalmasına etken olur.
- Yüksek bir besin değerine sahip olan kızılcık Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi hastalıkların önlenmesinde de oldukça önemlidir.