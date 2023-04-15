ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARI NASIL KULLANILIR?
İçerdiği vitamin ve minerallerle birçok derde deva olduğu bilinen zeytinyağlı kudret narı zeytinyağı ve kudret narının karıştırılmasıyla hazırlanır.
Çekirdekleri çıkarılan olgunlaşmış kudret narı küçük parçalara ayrılır.
Çekirdekleri mutlaka çıkarılmalıdır çünkü çekirdeklerinin zararlı olduğu bilinmektedir. Kudret narının elle parçalara ayrılması tavsiye edilmektedir.
Eğer bu mümkün olmazsa bıçak yardımıyla da parçalanabilir.
Doğranmış ve çekirdekleri çıkarılmış kudret narı kavanoza konur ve üzerine sızma zeytinyağı ilave edilir.
Karışım bu şekilde birkaç hafta bekletilir.
Bazı kimseler bu karışımın 3 aydan fazla bekletilmesi gerektiğini, bazı kişiler ise birkaç hafta bekletmenin yeterli olduğunu ileri sürmektedir.
Tercihe bağlı olacak şekilde bekletilen karışım bir kür halinde kullanılabilir.
21 gün boyunca 1 yemek kaşığı ya da 1 tatlı kaşığı boyunca içildikten sonra 1 hafta ara verdikten sonra bir kere daha 21 gün olacak şekilde kullanılabilir.