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Romatizma ve varis derdine son! Günde 1 tatlı kaşığı enerji veriyor, cinsel gücü artırıyor

Doğanın bizlere sunduğu ürünler hastalıklara karşı ihtiyacımız olan şifayı içerisinde barındırıyor. Özellikle endüstriyel gıda tüketiminin artmasıyla birlikte çeşitli hastalıklar baş göstermeye başladı. Yaşanan sağlık sorunlarının çoğalması doğal gıdaların önemini gün yüzüne çıkarttı. Hastalıklara karşı koruyucu kalkan olan doğa harikası besinlerden birisi de kudret narı! Birçok hastalığı gidererek, kanser hücrelerinin yayılmasını önleyen kudret narının faydaları ise saymakla bitmiyor.

Giriş: 15.04.2023 - 02:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dönemlerde sıklıkla görülen hastalıkların ana nedeni sağlıksız beslenmeden kaynaklanıyor. Sağlıklı olmak için doğal besinler ve faydalı besinler tüketmek şart. Sadece hastalık zamanlarında değil hastalanmadan önce de takviye gıdalardan faydalanmanın önemi ise sanıldığından çok daha fazla. Koruyucu gücü en yüksek olan besinlerden birisi ise kudret narı! Halk arasında 'acayip elma' olarak da bilinen kudret narının faydaları ise saymakla bitmiyor! İşte duyunca çok şaşıracağınız kudret narı faydaları

  • KUDRET NARI NEDİR?

    Kabakgillerin bir üyesi olan kudret narı halk arasında 'acayip elma' olarak da biliniyor. Ülkemizde fazla bilinmeyen kudret narı Tropik iklim bölgelerinde çokça yetiştiriliyor. Özellikle Asya ve Doğu Afrika'da kendiliğinden yetişen kudret narı ilaç endüstrisinde en çok kullanılan doğal ürünlerden olmasına rağmen Türkiye'de çok bilinmese de yaygın olarak Bursa ve Yalova çevresinde yetiştiriliyor.

    Kudret narı, yeşil ve turuncu renkli olup, yabani salatalık şeklinde görünen, acımsı bitkidir. Hamken yeşil, olgunlaştığında sarı ile turuncu arası bir renge sahip olan ve görüntüsüyle dikkat çeken meyve, halk arasında acayip elma olarak da biliniyor. İçinde ise tıpkı nar gibi kırmızı ve çok taneli küçük meyveler bulunuyor. Tadı biraz farklı olsa da sağlık üzerindeki faydaları tadını geride bırakacak nitelikte.

  • KUDRET NARININ FAYLARI NELERDİR?

    Vücudun doğal bir enerji kaynağıdır

    Kudret narı kilo vermeye yardımcı olur

    Kanser hücrelerinin yayılmasını önlüyor

    Sindirim sistemini tedavi eder

    Cinsel gücü artırmaya yardımcı olur

    Cildi onarmaya yardımcı olup cildi korur.

    Kan şekeri seviyelerini korur

  • Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

    Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlıyor.

    Romatizma ve varis ağrılarını büyük ölçüde dindiriyor.

    Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonları iyileştirir ve enfeksiyon gelişmesinin önüne geçer.

    Gastrit, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarının önüne geçer, var olan mide hastalıklarını iyileştirir.

    Hemoroide iyi gelir.

  • Kadınların üreme sağlığı açısından çok önemlidir. Üreme sistemi organlarında gelişebilecek enfeksiyonları engeller.

    Zeytinyağlı kudret narı cilt için de çok faydalıdır. Ciltte oluşan sivilce gibi problemlerin önüne geçerken barındırdığı antioksidanlar aracılığıyla cildi güzelleştirir. Aynı zamanda ciltte oluşan egzama ve sedef ve mantar hastalıklarının iyileşmesinde rol oynar. Ciltteki lekelerin de iyileşmesine katkı sağlar.

    Kudret narı, antibakteriyel ve antiviral özellikli bir besindir. Kudret narının hiv virüsünün yol açtığı problemlere dahi iyi gelmiş olduğu gözlemlenmiştir.

    Kanserle ve tümörle savaşma özelliği vardır. Kanser oluşumunu engellediği bilinmektedir. Prostat, rahim ağzı gibi kanser türlerinin kötü etkilerinin azaltılmasına yardımcı olduğu araştırmalarda yer almaktadır.

  • İçeriğindeki etken maddeler nedeniyle yanıkların iyileşmesinde etkilidir.

    Astım gibi solunum yolları hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

    Pıhtılaşma sorununun önüne geçer. Ayrıca kalp ve damar sağlığının korunması için kullanılabilecek önemli besinler arasındadır.

  • Sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Kabızlık ve ishal gibi rahatsızlıkları önler. Mide ve bağırsak sağlığının korunmasında etkilidir.

    Kemik sağlığının korunmasında rol oynar ve kemik gelişimine katkı sağlar.

    Kan şekerinin dengelenmesinde etkilidir. Şeker hastalığına sahip bireylerin şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olur.

    İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki A vitamini ve beta karoten sebebiyle göz sağlığının korunmasında önemli bir destek görevi görür.

  • KUDRET NARI NASIL TÜKETİLİR?

    Kudret narı sade bir şekilde tüketilebilen bir meyvedir. Ancak en yaygın kullanım biçimi zeytinyağlı kudret narı ve kudret narı macunudur. Günde 1 tatlı kaşığı kadar tüketilen kudret narı, yaraların üzerine sürülerek iyileşme sürecini de hızlandırır.

  • ZEYTİNYAĞLI KUDRET NARI NASIL KULLANILIR?

    İçerdiği vitamin ve minerallerle birçok derde deva olduğu bilinen zeytinyağlı kudret narı zeytinyağı ve kudret narının karıştırılmasıyla hazırlanır.

    Çekirdekleri çıkarılan olgunlaşmış kudret narı küçük parçalara ayrılır.

    Çekirdekleri mutlaka çıkarılmalıdır çünkü çekirdeklerinin zararlı olduğu bilinmektedir. Kudret narının elle parçalara ayrılması tavsiye edilmektedir.

    Eğer bu mümkün olmazsa bıçak yardımıyla da parçalanabilir.

    Doğranmış ve çekirdekleri çıkarılmış kudret narı kavanoza konur ve üzerine sızma zeytinyağı ilave edilir.

    Karışım bu şekilde birkaç hafta bekletilir.

    Bazı kimseler bu karışımın 3 aydan fazla bekletilmesi gerektiğini, bazı kişiler ise birkaç hafta bekletmenin yeterli olduğunu ileri sürmektedir.

    Tercihe bağlı olacak şekilde bekletilen karışım bir kür halinde kullanılabilir.

    21 gün boyunca 1 yemek kaşığı ya da 1 tatlı kaşığı boyunca içildikten sonra 1 hafta ara verdikten sonra bir kere daha 21 gün olacak şekilde kullanılabilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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