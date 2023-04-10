SEDEF HASTALIĞINDA BESLENME NASIL OLMALI?
Sedef hastalığı olan kişilerde çeşitli oksidatif stres belirteçleri vardır, antioksidanlara olan talep daha yüksektir, bu nedenle cilt onarımını teşvik etmek için bir sedef hastalığında beslenme yeterli miktarda antioksidan temini garanti edilmelidir.
Karotenoidler: Havuç, ıspanak, kırmızıbiber, pazı, kayısı, domates, mango, brokoli, pırasa, balkabağı, bezelye, fasulye
Flavonoidler: Yaban mersini, çilek, portakal, erik, böğürtlen, kiraz, elma, limon, ıspanak
C vitamini: Kırmızıbiber, limon, portakal, greyfurt, kivi, çilek, hurma, brokoli, maydanoz
E vitamini: Zeytinyağı, ay çekirdeği, badem, fındık, fıstık, antep fıstığı, brokoli, biber, kivi, kuşkonmaz
Selenyum: Tahıllar ve tohumlar, hemen hemen tüm sebzeler, balık türleri
Bu hastalığın en şiddetli formlarında D vitamini seviyelerinde düşüş olabilir ve takviye gerekli olabilir.