A Vitamini içeren besinler
2 tip A vitamini bulunduğundan, A vitamini kaynakları 2 kategoriye ayrılabilir.
Önceden oluşturulmuş A Vitamini alabalık, beyaz peynir, ciğer, kral uskumru, morina ciğeri yağı, somon, tavuk ciğeri, tereyağı, yumurta sarısı, yağlı süt, peynir, krema, böbrek, pisi balığı ve balık yağı gibi hayvansal gıdalardan elde edilir.
Provitamin A ise balkabağı, brokoli, havuç, ıspanak, karalahana, karahindiba yeşillikleri, kırmızıbiber, lahana, maydanoz, pazı, brüksel lahanası, tatlı patates, portakal gibi sarı meyveler ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur.
Karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı gibi hayvansal besinler; koyu yeşil yapraklı, sarı ve turuncu renkli sebzelerde bulunuyor.
Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek A vitaminini yeterli miktarda almaya yardımcı oluyor.
*Gereğinden fazla alınırsa
- Karaciğerde büyüme,
- Ciltte pul pul dökülme,
- Sinir sisteminde bozukluklar,
- Avuç içinde ve ayak tabanlarında renk değişimi,
- Mide bulantısı gibi sonuçlar görülebiliyor.