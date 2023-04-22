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Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

C vitamini, Potasyum ve magnezyum gibi vitamin ve minerallerle dolu olan muz oldukça sağlıklı bir meyvedir. Muz yedikten sonra kabuğunu hemen çöpe atarız. Muzun çöp diye attığımız kabuklarının bile şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? Muz kabuğunuzu artık atmayın, onun yerine cildiniz için kullanın! Kulağa tuhaf gelebilir ama denediğinizde etkilerini görünce çok şaşıracaksınız.

Giriş: 22.04.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlıklı olmasıyla da sıklıkla tercih edilen muz tam bir şifa deposu niteliğinde. Üstelik sadece muzun kendisi değil kabukları bile mucizevi etkiler sunuyor. Çöpe atılan muz kabuklarının cilt üzerindeki etkileri ise muhteşem. Bu nedenle muz kabuğunu elinizde tutmanızı ve cildinizde kullanmanızı öneririz! İşte muz kabuğunun cilt üzerindeki muhteşem faydaları

  • BEMBEYAZ DİŞLERLE GÖZ KAMAŞTIRIN!

    Sadece bir muz kabuğu kullanarak gerçekten daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Panik yapmayın, çiğnemenize gerek yok! Muz kabuğunun içini dişleriniz boyunca tamamen bir muz ezmesi tabakası ile kaplanana kadar ovalayın. Yaklaşık on dakika bekletin. Ardından, muz ezmesinin sihrini yapmasına izin vermek için dişlerinizi kuru bir diş fırçasıyla fırçalayın. Üç dakika boyunca dairesel hareketlerle dişlerinizi fırçalayın. Bunu her gün yapın ve iki hafta sonra sonuçları göreceksiniz!

  • KIRIŞIKLIKLAR ONUNLA YOK OLUYOR! GENÇLİĞE MERHABA DEYİN

    Muz kabuğundaki antioksidanların cildiniz için harikalar yaratabileceğini biliyor muydunuz? Basit bir muz kabuğu kırışıklıkları önleyebilir! Kabuğu yüzünüze sürün ve yarım saat bekleyin. Ardından, yüzünüzü iyice yıkayın ve bu numarayı birkaç gün tekrarlayın. Bir süre sonra kırışıklıklarınızın gözle görülür şekilde azaldığını göreceksiniz!

  • MORLUKLARI GİDERİYOR

    Muzlar bir kez daha imdada yetişti! Morlukları ve cilt üzerindeki ezilmeleri hızla geçmesine yardımcı olmanın basit bir yolu muz kabuğu kullanmaktır. Kabuğun içini on ila otuz dakika boyunca morlukların üzerine sürün. Ardından, bir bandajla örtün ve gece boyunca bırakın. Sabah, morluklar ve zedelenmeler biraz solmuş olacak!

  • SİĞİLLERİ GİDERİYOR

    Siğilin mi var? O zaman bir muz kabuğu, ondan hemen kurtulmanıza yardımcı olabilir! Tek yapmanız gereken uyumadan önce siğilin üzerine bir muz kabuğu koyup biraz bandajla kapatmak. Bu numarayı yaklaşık bir hafta boyunca her gece tekrarlayın. Siğilin kendi kendine düşeceğini göreceksiniz. Bu basit numara sizi doktora gitmekten kurtaracak ve tamamen acısız!

  • SİVİLCELERDEN KURTULMANIN VAKTİ GELDİ!

    Muz kabuğu sivilcelerle mücadelede cankurtarandır. Muz kabuğunun içini nazikçe cildinize sürün. Bu yumuşak bir fırçalama oluşturur. En az iki saat cildinizde bekletin. 

  • Bu yöntem, yüzünüzü iyice yıkamadan önce bütün gece cildinizde bırakırsanız en iyi sonucu verir. Bunu her gün yapın ve birkaç gün sonra sonuçları göreceksiniz.

  • Kaynak: goodtoknowthis

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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