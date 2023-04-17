LAVANTA YAĞININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ MUHTEŞEM FAYDALARI

Lavanta yağının faydalarından yararlanmak isteyen kişiler bu konu hakkında sık sık araştırma yapmaktadır. Lavantanın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından uykudan, gevşemeye ve cilt hastalıklarına kadar pek çok alanda olumlu olduğu yönünde ifade edilir. Lavanta yağının faydaları şunlardır:

Lavanta yağının sakinleştirici bir etkisi olduğu için aromaterapide yoğun olarak kullanılır.

Mantar enfeksiyonlarının oluşmasını engeller. Var olan mantar enfeksiyonlarını iyileştirir.

Antimikrobiyal içeriği ile cildi yeniler. Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının aynı sıra açık yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Aynı zamanda güneş yanıklarına da iyi gelir.

Cilt hücrelerini yenileyen yapısı ile akne ve sivilcelere iyi gelirken kırışıklıkların oluşmasını yavaşlatır.

Sakinleştirici bir özelliğe sahip olan lavanta yağı, gerginlik ve kaygıyı azaltarak gevşeme ve rahatlama sağlar.

Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.

Adet dönemlerindeki ağrı ve sancıların azalmasında faydalıdır.

Migren ağrısı çekenler için faydalı olduğu ifade edilir. Migren ağrısı sırasında üst dudak kısmına sürülen lavanta yağını solumak ağrının azalmasına yardımcı olur.

Sivrisinek ve böcek gibi haşerelerin uzaklaştırılması için lavanta yağı kullanılır. Bunun yanı sıra antiseptik özelliği de olduğu için böcek ve sinek ısırıklarına iyi gelir.

Rahatlama sağladığı için uyku düzensizliğine iyi gelir. Uykuya geçiş sürecini hızlandırır.

Solunum yolu sorunlarına iyi gelir.

Saç bitlerinin temizlenmesini sağlarken saç bakımında da kullanılır. Düzenli ve doğru kullanımda saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olur.

Kanser tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Bağışıklık sistemini düzenler.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Zihinsel fonksiyonları destekler.