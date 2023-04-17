Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

AÇLIK VE TOKLUK DUYGUNUZLA BAĞLANTINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Öte yandan, düzenli olarak günde 3,5 litre su içmek, makul ölçüde porsiyonlar halinde bir yemek yedikten sonra bile gerçek bir tokluk hissi yaşamak söz konusu olduğunda organik vücut ipuçlarınızı ve sezgilerinizi potansiyel olarak bulanıklaştırabilir.

Nutrition Twins, "Bol su içmek, susuzluğun açlıkla karıştırılmasını önlemenize yardımcı olabilir," diye uyarıyor, "eğer açlığı bastırmak için kilo vermek amacıyla çok su içiyorsanız ve sürekli olarak midenizin yanmasına neden oluyorsanız." şişmiş hissetmek için midenizi esnetebilir ve bu duyguya uyum sağlayabilirsiniz - ve tok hissetmek için daha fazla yemek gerekir."

Başka bir deyişle, günde 3,5 litre su içmek, size diğer sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızla raydan çıkma izni vermez. Aşırı yeme dürtüsüne direnmek zor olsa da yeni içme rutininize göre yeme alışkanlıklarınız hakkında sağlıklı bir farkındalık sürdürmek genel sağlığınız için faydalı olacaktır.