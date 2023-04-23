Hurma: Her biri 67 kalori

Araştırma cephesinde hurma tüketimi ile kilo kaybı arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı konusunda jüri hala kararsız olsa da, 2020'de yapılan bir klinik araştırma, "günde üç hurma yemenin vücut kitle indeksinde (VKİ) bir artışa yol açmadığını" buldu.) Bu nedenle, Medical News Today'e göre, insanlar her gün az sayıda hurma yiyebilir ve bu kilo alımına yol açmaz. Bir çekirdeksiz hurma, 18 karbonhidrat ve çok miktarda doğal şeker içerebilir, ancak araştırmalar tüm gıdalardan elde edilen kaliteli karbonhidratların yağlardan daha doyurucu olabileceğini göstermiştir. Ek olarak, her biri sadece 66,5 kaloridir ve neredeyse 2 gram lif sağlar, bu da sizi gerçekten kilo verme yolculuğunuza geri döndürebilecek besleyici olmayan diğer yiyecekler tarafından cezbedildiğinde tatlı ihtiyacınızı tatmin edebilecek bir dolgu meyvesi yapar.

Kaynak: eatthis.com/Natuional Library of Medicine